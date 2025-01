Il film di Shadow of the Colossus non è ancora morto: ci sono novità dopo 10 anni

Se vi eravate totalmente dimenticati della possibile esistenza di un film di Shadow of the Colossus, non vi biasimiamo affatto: l'annuncio ufficiale di un adattamento cinematografico arrivò infatti addirittura nel 2009, ormai più di 15 anni fa.

L'ultimo aggiornamento ufficiale al riguardo arrivò invece nel 2014, quando venne annunciato un cambio di regia: ad occuparsi del lungometraggio sarebbe stato Andrés Muschietti, regista di It e The Flash.

Da allora è stato rilasciato addirittura un remake su PS4 (lo trovate su Amazon), ma del film non si è più avuta alcuna notizia. Fino a poche ore fa, quando il regista ha confermato che è ancora vivo e vegeto.

Muschietti è infatti intervenuto alla stazione radio argentina Radio TU, con un'intervista riportata da Reconectados e tradotta da TheGamer in cui conferma che il film di Shadow of the Colossus alla fine potrebbe davvero vedere la luce:

«Il film è stato in sviluppo per 10 anni e adesso si è aperta la possibilità di poterlo fare. [...] Adoro quel film, c'è una sceneggiatura che mi piace molto».

Il regista ha ribadito che non si trattava affatto di un «progetto abbandonato», per quanto fosse soltanto naturale pensarlo dopo 10 anni senza alcuna reale novità ufficiale.

Secondo Andrés Muschietti, al momento l'unico vero ostacolo dietro la realizzazione del film sarebbe il budget: il regista ha ammesso che esistono diverse versioni del film da poter creare in base alle disponibilità economiche che saranno concesse, ma lui spera di riuscire a ottenere 200 milioni di dollari per la sua visione.

Non è affatto semplice, dato che si tratta di un videogioco di culto, ma ritiene che questa sarebbe la cifra più indicata per realizzare il miglior film possibile.

In caso invece si optasse per un budget più limitato, ci sarebbero altre versioni possibili da programmare, ma il tutto dipenderà da quanto Sony deciderà di investire su questo progetto che, a quanto pare, potrebbe davvero vedere la luce del giorno.

Nelle scorse ore la casa di PlayStation ha dimostrato di puntare fortemente su nuovi adattamenti delle sue IP più popolari, annunciando due film live-action e una serie anime.

Di Shadow of the Colossus non c'è stata alcuna traccia, ma gli appassionati potranno quantomeno tornare a incrociare le dita. Come sempre, monitoreremo la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.