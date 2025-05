Il film di Gears of War ha trovato il suo regista

Dopo quasi 3 anni dall'annuncio ufficiale, finalmente sembra essersi sbloccata la situazione di stallo intorno al film live-action di Gears of War, che dovrebbe portare sul grande schermo la celebre saga sparatutto di casa Xbox.

Come riporta infatti The Hollywood Reporter, Netflix ha finalmente scelto il regista che sarà incaricato del progetto: si tratta di David Leitch, noto per film come Fall Guy, Deadpool 2 e Fast & Furious Hobbs & Shaw.

Al momento non abbiamo molti dettagli su quella che sarà la trama, dunque non sappiamo se ripercorrerà fedelmente la storia del primo capitolo (che potete recuperare su Xbox Game Pass Ultimate, disponibile su Amazon) oppure se si tratterà di una storia alternativa nello stesso universo.

Sappiamo però che la sceneggiatura sarà curata da Jon Spaihts, già noto per le sue collaborazioni con Denis Villeneuve per gli adattamenti di Dune, in partnership con la stessa The Coalition Studio.

La produzione sarà invece curata da Kelly McCormick, moglie dello stesso David Leitch, tramite l'etichetta 87North e sempre in collaborazione con The Coalition Studio.

Netflix non ha ancora commentato ufficialmente lo scoop, ma l'annuncio vero e proprio dovrebbe arrivare plausibilmente già nel corso delle prossime ore.

La nostra redazione monitorerà naturalmente ogni potenziale sviluppo relativo al lungometraggio di Gears of War: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, colgo l'occasione per ricordarvi che è stato annunciato anche Gears of War Reloaded, edizione rimasterizzata del primo capitolo della saga che arriverà per la prima volta anche su PS5.

I tempi sembrerebbero dunque maturi per promuovere ulteriormente la saga con il film live-action, anche se ovviamente ci vorrà ancora molto tempo prima di vederlo in azione.

Al momento non sappiamo quale sarà la star che interpreterà Marcus Fenix sul grande schermo, anche se Dave Bautista ha dichiarato più volte di essere fortemente interessato al ruolo.