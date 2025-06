Durante l’attuale edizione della Steam Next Fest, una demo in particolare ha catturato l’attenzione degli appassionati di avventure in 3D vecchio stile: Azaran: Islands of the Jinn.

Sviluppato da Benji, questo titolo indipendente è una dichiarazione d’amore aperta ai fan di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (avvistabile ancora su Amazon) e, più in generale, ai giochi d’azione e avventura dell’epoca Nintendo 64.

Appena si avvia la demo (che potete scaricare gratis qui), ci si ritrova in una sequenza introduttiva che richiama da vicino le atmosfere e le dinamiche dei vecchi dungeon zeldiani.

L'ambientazione è un arcipelago misterioso, in cui il giocatore, nei panni di un giovane naufrago alla ricerca di un astrolabio magico, deve esplorare caverne, risolvere enigmi ambientali e affrontare combattimenti corpo a corpo.

Il tutto, con un feeling visivo e sonoro che richiama chiaramente il capolavoro Nintendo del 1998: inquadrature cinematografiche, effetti sonori "crunchy" e uno Z-targeting che sembra preso di peso da Ocarina of Time.

La prima area esplorabile, Suraya’s Caves, funge da dungeon introduttivo, e mette subito alla prova la curiosità e l’intuito del giocatore. In breve tempo si ottengono spada, scudo, arco e bombe, strumenti classici che, abbinati a una struttura level-design coerente e accessibile, rendono l’esperienza familiare ma fresca.

Azaran non si limita a imitare, però: con un’estetica ispirata alle Mille e una Notte, introduce uno stile visivo originale, che lo distingue dai tanti cloni nostalgici in circolazione.

E anche se la demo si conclude poco prima di quello che pare essere il vero boss finale del dungeon, lascia un’impressione fortissima. L’unica vera assenza notabile? Una mappa, che avrebbe aiutato a orientarsi meglio tra le stanze.

Insomma Azaran: Islands of the Jinn sembra avere tutte le carte in regola per diventare un piccolo cult tra gli appassionati di Zelda-style.

Per chi ha amato Ocarina of Time e sogna un suo degno erede spirituale, questa potrebbe essere davvero l’avventura che stava aspettando.

