Durante lo Steam Next Fest è spuntato Dead as Disco, nuovo titolo action sviluppato da Brain Jar Games che ha attirato l’attenzione per la sua formula originale.

Unire il combat system alla Batman: Arkham (serie che trovate su Amazon) con le meccaniche di un rhythm game.

Il gioco, che ha come protagonista Charlie Disco – un eroe resuscitato pronto a sfidare rivali in una sorta di infernale talent show – propone scontri a tempo di musica in cui ogni attacco, schivata e contromossa si sincronizza con il BPM del brano in sottofondo.

A differenza di molti altri action, colpire “fuori tempo” non penalizza solo l'efficienza: spezza letteralmente il ritmo dell’azione. Il risultato è un gameplay che fonde fluidità, spettacolarità e precisione, offrendo un'esperienza unica.

La demo attualmente disponibile qui include un primo assaggio della modalità storia ambientata nella zona Hemlock, dove il giocatore affronta nemici su binari della metropolitana e all'interno dei vagoni stessi, tra trappole ambientali e nemici corazzati.

La colonna sonora – con brani come una cover di Maniac – è parte integrante dell’esperienza, e modella il flusso di ogni combattimento.

Particolarmente interessante è la modalità Infinite Disco, una sfida senza fine ambientata in un’arena psichedelica in cui affrontare ondate di nemici al ritmo di un vasto catalogo musicale.

E per chi vuole personalizzare l’esperienza, è possibile caricare i propri brani preferiti e combattere seguendo le loro melodie, grazie alla possibilità di settare il BPM manualmente.

Dead as Disco è atteso su PC, anche se al momento non è stata comunicata una data di uscita.

Insomma, l’idea di sincronizzare un sistema di combattimento alla Batman: Arkham con meccaniche musicali non è solo originale, ma anche sorprendentemente funzionale.

Se il team saprà mantenere questo livello di coerenza, stile e ritmo anche nella versione finale, Dead as Disco potrebbe diventare una delle rivelazioni indie più interessanti dell’anno.

Nell'attesa di scoprirlo, Steam Next Fest vi offre oltre 2000 demo gratis, da ora: scopri quali.