Il "figlio" di Final Fantasy e Devil May Cry ancora bloccato in 130 paesi

Nonostante la decisione di rimuovere l'obbligo di accesso a un account PlayStation Network per giocare ai titoli single player su PC, la situazione di Lost Soul Aside lascia intendere che i giochi pubblicati da PlayStation potrebbero comunque rimanere inaccessibili in oltre 130 paesi.

Come riportato sui forum di ResetEra (via Wccftech), Steam Database indica che il titolo sviluppato da Ultizero Games non sarà acquistabile nei paesi in cui il PlayStation Network non è disponibile.

Questo avviene nonostante il recente cambio di politica che ha eliminato l'obbligo di accesso per altri giochi single player come Marvel's Spider-Man 2 (che ho da poco recensito qui), Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us Part II Remastered e God of War Ragnarok (che trovate su Amazon in versione console).

La speranza è che questa limitazione sia solo un residuo della precedente imposizione e venga risolta prima del lancio ufficiale del gioco.

Dopo una lunghissima fase di sviluppo, Lost Soul Aside si avvicina in ogni caso finalmente alla pubblicazione. Durante l'ultimo evento State of Play, andato in onda la scorsa settimana, è stato annunciato che il gioco uscirà il 30 maggio sia su PC che su PlayStation 5.

ìQuesta situazione mette in evidenza una problematica ricorrente nei giochi pubblicati da PlayStation su PC: la mancanza di una vera apertura globale.

Se da un lato Sony ha fatto un passo avanti rimuovendo l'obbligo di accesso a PSN, dall'altro il blocco in 130 paesi dimostra che il problema non era solo l'account obbligatorio, ma anche una strategia di distribuzione che penalizza gli utenti fuori dai mercati principali.

Speriamo che questa sia solo una svista e che Lost Soul Aside possa essere reso disponibile per tutti gli appassionati, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

In caso contrario, Sony rischia di dare un messaggio non bellissimo, allontanando potenziali giocatori da un titolo che merita di essere giocato senza restrizioni inutili.