Il "figlio" dei classici GTA ha una data, e potete provarlo gratis

Konami dimostra la volontà di esplorare territori ludici inaspettati. Il colosso giapponese, tradizionalmente associato a franchise storici come Metal Gear e Silent Hill, ha infatti annunciato l'imminente uscita di Deliver At All Costs, un titolo che fonde elementi di distruzione urbana e consegne frenetiche in un contesto isometrico dal sapore retrò.

La data di lancio su PC e console è fissata per il 22 maggio, come confermato nel trailer di presentazione che mostra un gameplay tanto caotico quanto promettente, con tanto di demo gratis scaricabile qui.

L'essenza di Deliver At All Costs risiede nell'equilibrio tra caos distruttivo e missioni di consegna al limite dell'assurdo.

I giocatori potranno sfrecciare a bordo di vari veicoli attraverso ambienti cittadini, abbattendo edifici e seminando distruzione con un gusto che ricorda i classici giochi arcade, ma con la visuale dei vecchi GTA (avvistabili ancora su Amazon).

La varietà sembra essere il punto di forza: dalle consegne di pesci giganti e ondeggianti fino al trasporto di bombe pronte a esplodere.

Le ambientazioni si presentano come aree semi-aperte esplorabili sia a piedi che a bordo dei mezzi, con una direzione artistica che omaggia gli anni '50, supportata da una colonna sonora in perfetta sintonia con quell'epoca dorata.

L'estetica vintage rappresenta una scelta stilistica precisa che potrebbe distinguere il titolo nel panorama contemporaneo.

L'approccio isometrico scelto per la visualizzazione contribuisce a creare un'estetica distintiva, permettendo al giocatore di godere appieno dello spettacolo distruttivo generato dalle proprie azioni.

La prospettiva dall'alto consente infatti di apprezzare meglio l'impatto dei veicoli sugli edifici e gli effetti a catena che ne derivano.

Con Deliver At All Costs, Konami sembra voler ricordare a tutti che, oltre ai grandi franchise che ne hanno fatto la storia, c'è ancora spazio per sperimentazioni ludiche capaci di sorprendere e riportare il puro divertimento al centro dell'esperienza.

Ad ogni modo, mesi fa ho avuto modo di provare in anteprima il gioco: ecco cosa ne penso.