Il fenomeno Sea of Stars si aggiorna ancora con un nuovo DLC gratis

Ben prima del JRPG francese di cui state parlando c'era stato un altro fenomeno per gli appassionati del genere, ovvero Sea of Stars che era riuscito a imporsi grazie a una qualità altissima.

Dopo aver venduto tantissimo, anche in edizione fisica, e aver lanciato una serie di aggiornamenti gratuiti che hanno stravolto anche il gameplay, ora Sea of Stars tornerà ad essere protagonista con un nuovo DLC gratis.

L'espansione gratuita Throes of the Watchmaker promette di arricchire l'acclamato gioco di ruolo con oltre otto ore di contenuti inediti, trasportando i giocatori in un microcosmo meccanico minacciato da un sinistro circo.

Sabotage Studio ha progettato quest'avventura post-game come un'esperienza autonoma ma profondamente integrata nell'universo narrativo del gioco principale, con un sistema di progressione indipendente che reinventa le meccaniche di combattimento per i protagonisti.

I fan del titolo originale troveranno un'esperienza rinnovata grazie a nuove classi giocabili: Zale abbandonerà la sua iconica spada per diventare un abile giocoliere, mentre Valere si trasformerà da esperta del bastone in un'acrobata piena di risorse

Ad affiancarli in questa missione ci sarà un nuovo personaggio giocabile, Arty, un artificiere meccanizzato specializzato in attacchi a distanza con armi laser.

La storia di Throes of the Watchmaker ci riporta a uno dei personaggi più enigmatici incontrati nell'avventura principale: l'Orologiaio, il geniale inventore del Castello degli Ingranaggi e creatore del gioco da tavolo Wheels apprezzato in tutto il mondo di Sea of Stars.

Sea of Stars è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il DLC gratuito sarà lanciato simultaneamente su tutte le piattaforme il 20 maggio prossimo, mantenendo la filosofia inclusiva degli sviluppatori che ha caratterizzato il supporto post-lancio del gioco.

Per quanto riguarda invece quel JRPG francese di cui sopra, non c'è ancora certezza di contenuti aggiuntivi in arrivo, stando alle informazioni note finora.