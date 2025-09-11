Bandai Namco ha annunciato che Rematch (qui trovate la nostra recensione), il titolo d’azione calcistico online sviluppato da Sloclap, sarà presto disponibile anche in versione fisica. Dopo aver raggiunto oltre 6 milioni di giocatori unici nei suoi primi tre mesi di vita in digitale, il gioco debutterà nei negozi il 14 novembre 2025 con una nuova edizione chiamata Rematch: Elite Edition.

La distribuzione della Elite Edition sarà curata da Bandai Namco in Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda. Si tratta di un pacchetto pensato per i giocatori più competitivi, che conterrà tutti i contenuti della Stagione 1, attesa entro la fine di settembre, compreso il supporto al cross-play tra piattaforme.

Oltre al gioco base, la Elite Edition includerà diversi bonus digitali esclusivi. Tra questi, due biglietti potenziamento Pass capitano, che permettono di trasformare il Pass gratuito in un Pass premium con accesso a ricompense speciali come nuove pettinature, scarpe e modelli per l’abbigliamento.

Non mancheranno personalizzazioni estetiche per distinguersi in campo, come lo sfondo e titolo giocatore Blasone, un set di gioielli composto da anelli, collane e orecchini, la canotta Blasone e le spettacolari scarpe Glitch, caratterizzate da un effetto luminoso viola. L’edizione conterrà anche un ambiente di realtà aumentata Blasone, che rende ogni gol un evento scenografico, e il cappello Blasone, dedicato a chi vuole affermare il proprio stile con decisione.

Rematch si definisce come un videogioco dedicato al “gioco più bello del mondo”, il calcio, ma reinterpretato in chiave spettacolare e adrenalinica. Le partite possono essere giocate in modalità 3v3, 4v4 o 5v5, con i giocatori che controllano direttamente un atleta in terza persona. Non esistono falli o fuorigioco: ogni match diventa una battaglia di riflessi, abilità individuali e collaborazione di squadra.

Con un gameplay rapido e frenetico e un’anima fortemente competitiva, Rematch ha già conquistato milioni di appassionati, distinguendosi per il suo approccio arcade e per l’attenzione alla personalizzazione estetica. L’arrivo della Elite Edition rappresenta quindi un’occasione per espandere ulteriormente la community, portando il titolo sugli scaffali e rafforzando la sua presenza nel mercato internazionale.

Rematch: Elite Edition sarà disponibile dal 14 novembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC.