Il "Bioshock Cuphead" si mostra di nuovo e sembra unico

Sicuramente ve lo ricorderete, ma c'è uno sparatutto molto interessante in arrivo nel 2025: si chiama Mouse e in queste ore è arrivato un nuovo trailer.

Se vi manca l'atmosfera vintage di Cuphead e un'impostazione alla BioShock, il gioco potrebbe interessarvi.

Già alcune settimane fa il gioco si era mostrato in un folle trailer, ma a quanto pare è tornato il momento di vedere Mouse in azione.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, PlaySide Publishing ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per il suo prossimo FPS noir ispirato a Topolino e non solo, Mouse.

Questo nuovo trailer ci offre una prima occhiata al rampino, all'elicottero e ai PowerUp Spinach del gioco.

Come noto, Mouse assomiglia ai cartoni animati degli anni '30 con un'atmosfera noir. Immaginiamo che abbia anche il classico stile di animazione con i tubi di gomma.

Il gioco sarà incentrato sulla storia, la quale vi porterà in un'avventura emozionante attraverso una città piena di pericoli e corruzione.

In Mouse vi calerete nei panni di John Mouston, un detective privato. Potrete utilizzare armi di metà secolo come Revolver, Tommy Gun, Hammer, Carcano e Dynamite.

Inoltre, sarà possibile risolvere misteri e affrontare varie sfide. I giocatori si troveranno a dover cercare giustizia in una città noir immersa nel caos e nella corruzione.

Mouse ha uno stile artistico unico davvero intrigante. E, a quanto pare, non sarà necessario un PC di fascia alta per farlo girare.

Fumi Games non si è ancora sbilanciata nell'annunciare una data di uscita se non un generico "2025" per ora solo su PC.

La prima volta che abbiamo visto il gioco è stata durante lo scorso maggio del 2023 e, dopo un lungo silenzio, Mouse sembra avere tutte le carte in regola per farcela.