La News in un minuto

Sono emerse online concept art inedite di un videogioco Batman Arkham cancellato del 2015, che avrebbe visto come protagonista Damian Wayne in una Gotham futuristica e post-apocalittica. Il progetto, ispirato a Batman Beyond, mostrava un Bruce Wayne invecchiato che passava il testimone al figlio in un mondo cupo e distorto. Tra le caratteristiche innovative spiccavano il Nemesis System di Shadow of Mordor e l'introduzione del Batcycle. Le artwork, pubblicate dall'artista Rodrigue Pralier, rivelano personaggi iconici come Killer Croc e Cacciatrice, oltre a un Damian segnato da cicatrici che incarnava il nuovo Cavaliere Oscuro. Il progetto non superò mai la pre-produzione a causa di ristrutturazioni interne in Warner Bros Games.