Dark Souls 2 diventa next-gen, grazie ai fan

Dark Souls 2 è sicuramente uno dei souls più discussi dai fan del genere, sebbene ora qualcuno lo ha reso davvero più bello da vedere.

L'annuncio del nuovo DLC Shadow of the Endtree per Elden Ring (il gioco base lo trovate a prezzo basso su Amazon) ha infatti riportato in auge i soulslike.

Del resto, senza Dark Souls 2 forse non avremmo mai avuto Elden Ring, come spiegato dallo stesso Hidetaka Miyazaki.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "fromsoftserve" ha rilasciato una mod grafica imperdibile per la versione originale di Dark Souls 2.

Questa mod mira a migliorare in modo significativo la grafica e le immagini del gioco di From.

Vanilla DS2 Remastered aggiunge al gioco ombre dinamiche, texture migliori e skybox più accurate.

Inoltre, la mod migliora i lod di mesh e texture e i riflessi dell'acqua. Non solo, visto che permette alle torce di proiettare le ombre su una parte maggiore dell'ambiente.

Entrando ancora più nel dettaglio, Vanilla DS2 Remastered aggiunge ombre ad alberi, case, erba, edifici e praticamente a tutto ciò che prima non ne aveva.

Inoltre, raddoppiando la risoluzione delle texture, l'aspetto generale è decisamente migliore. Il modder ha anche creato nuove texture normali per i muri e i pavimenti per renderli ancora più belli.

Inoltre, ha trasformato l'acqua in modo che possa riflettere, aggiungendo varie cose da vedere. Quindi, il gioco ora ha un aspetto molto, ma molto migliore di prima.

Come detto, questa mod è per la versione originale di DS2. Non è possibile utilizzarla con Scholar of the First Sin. In ogni caso, potete scaricare Vanilla DS2 Remastered da questo indirizzo, in forma gratuita.

Restando in tema, i fan hanno scoperto un accenno proprio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.