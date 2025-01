Icewind Dale rivive in Skyrim, gratuitamente, grazie ai fan

Amanti di Skyrim e Icewind Dale, c'è un regalo pensato appositamente per voi: i modder hanno ricreato il prologo del celebre RPG isometrico all’interno dell’universo 3D di The Elder Scrolls V.

Icewind Dale (che trovate su Amazon sotto forma di manuale) è un nome ben noto agli amanti di Dungeon's & Dragons.

Questo ambizioso progetto non si limita a un semplice omaggio visivo, visto che la mod include nuove aree esplorabili, quest inedite e tanto altro (via DSO Gaming).

La mod, chiamata The Elder Scrolls V: Kuldahar, permette di visitare due location iconiche di Icewind Dale: il tranquillo villaggio di pescatori di Easthaven e l’incantevole insediamento druidico di Kuldahar, situati nelle regioni settentrionali del mondo di Faerun.

Grazie alla "magia" del motore di Skyrim, i giocatori possono ora esplorare questi luoghi in una splendida prospettiva 3D, che dona nuova vita a un classico del passato.

Cosa offre la mod? Semplice: oltre alle ambientazioni, la mod presenta una serie di contenuti aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza di gioco.

Tra queste missioni inedite con NPC unici che rendono l’esplorazione ancora più coinvolgente, senza contare oltre 15 nuove armi e varianti da scoprire e utilizzare e tesori unici e potenti da trovare durante il viaggio.

A seguire, un sistema di classi ispirato alle regole classiche di Dungeons & Dragons.

Mi prene sottolineare che questa mod non è un rifacimento integrale di Icewind Dale in Skyrim.

Piuttosto, rappresenta una versione "lite", un assaggio di come il classico RPG potrebbe apparire utilizzando il motore del capolavoro Bethesda. Non aspettatevi dunque la complessità e la profondità dell’originale, ma godetevi questo viaggio nostalgico in un nuovo formato.

Non resta che chiedersi: cosa succederebbe se progetti simili ricevessero supporto ufficiale? Forse, un giorno, potremmo vedere Icewind Dale rinascere completamente in 3D.

Per ora, però, questa mod è un perfetto ponte tra passato e presente, ideale per chi vuole rivivere la magia del mondo di Faerun in modo nuovo e immersivo.

Parlando sempre di chicche realizzate dai fan, ecco una visione di come potrebbe apparire Skyrim in chiave moderna, o meglio, in una versione next-gen.