Mentre le grandi aziende del settore continuano a fare notizia per licenziamenti di massa e chiusure di studi, una corrente sotterranea di sviluppatori indipendenti sta ridefinendo completamente i parametri del successo nell'industria videoludica.

È una trasformazione che tocca ogni aspetto del medium, dal modo in cui i giochi vengono concepiti e realizzati fino a come raggiungono i giocatori di tutto il mondo.

John Romero, figura leggendaria nel panorama degli sparatutto e co-creatore di titoli iconici come Doom (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon), non ha dubbi sul futuro dell'industria, che sarà sempre più in mano ai videogiochi indipendenti.

Durante un episodio del podcast Deep Dive di Nightdive Studios (via PC Gamer), il designer ha delineato una visione che ribalta completamente le gerarchie tradizionali del settore.

«Quando guardiamo i premi Gioco dell'Anno, la metà delle volte ci sono indie».

Secondo Romero, questi progetti rappresentano molto più di semplici successi commerciali:

«Sono queste persone a far dire alle compagnie triple-A: 'Aspetta un minuto. Dobbiamo iniziare a fare così anche noi'».

Un ecosistema in espansione

I numeri confermano questa tendenza in modo inequivocabile. Lo sviluppo videoludico indipendente ha raggiunto dimensioni che erano impensabili anche solo un decennio fa.

Piattaforme come Steam vedono ogni mese il lancio di migliaia di nuovi titoli, la stragrande maggioranza dei quali proviene da team indipendenti. Sullo store Itch.io, il fenomeno assume proporzioni ancora più impressionanti, con un flusso costante di creazioni che spazia dai progetti sperimentali alle produzioni più ambiziose.

Questa crescita esponenziale non riguarda solo la quantità, ma anche la qualità e l'influenza culturale di questi prodotti. Gli store digitali per dispositivi mobili, da iOS ad Android, pullulano di creazioni indipendenti che spesso superano in popolarità e gradimento i titoli delle major.

La disponibilità di motori di sviluppo gratuiti come Godot e Unreal Engine ha abbattuto barriere che un tempo sembravano invalicabili.

«Puoi creare un gioco ora e metterlo là fuori affinché le persone lo prendano», spiega il designer, confrontando la situazione attuale con un passato in cui la distribuzione fisica e l'accesso ai canali di vendita erano privilegi riservati a pochi eletti.

La distribuzione non è più nulla ora

Le piattaforme digitali hanno eliminato i costi proibitivi della produzione fisica e della distribuzione retail, permettendo anche al più piccolo team di sviluppo di raggiungere un pubblico globale con un investimento minimo.

Questa trasformazione ha livellato il campo di gioco in modo che era letteralmente impossibile immaginare nell'era dei supporti fisici.

Tuttavia, la democratizzazione porta con sé nuove complessità. Il principale ostacolo che gli sviluppatori indipendenti devono affrontare oggi non è più tecnologico o distributivo, ma riguarda la visibilità.

Con quasi 19.000 titoli lanciati su Steam nel solo 2024, emergere dal rumore di fondo è diventato un'arte a sé stante. «Come farà qualcuno a vedere le tue cose?», si chiede Romero, indicando nel game design eccellente l'unica vera soluzione a questo enigma.

La questione finanziaria rimane un altro nodo cruciale spesso trascurato nelle analisi ottimistiche. Mentre alcuni sviluppatori indipendenti godono del successo di progetti precedenti che garantiscono stabilità economica, la maggior parte deve fare i conti con la realtà quotidiana di bilanciare passione creativa e necessità economiche.

Il prosciugamento dei finanziamenti facili dell'era pandemica ha reso ancora più complesso questo equilibrio: un fattore che ha dovuto affrontare lo stesso John Romero, dopo che il suo studio si è visto ritirare i finanziamenti arrivati da Microsoft, in seguito alla loro ultima ondata di licenziamenti.

Nonostante le sfide, Romero mantiene una visione ottimistica dell'evoluzione del settore. «L'industria è per lo più sempre cresciuta», osserva, sottolineando come il numero di giocatori continui ad aumentare a livello mondiale.

Questa espansione della base di utenti, combinata con l'accessibilità degli strumenti di sviluppo, crea le condizioni per una crescita sostenuta dell'ecosistema indipendente.

La vera domanda dunque non è se gli indie plasmeranno il futuro del gaming, ma come riusciranno a farlo mantenendo la propria identità creativa in un mercato sempre più competitivo.

Sicuramente la strada è già stata tracciata e, se anche un veterano come John Romero sostiene che per gli indie ci sia soltanto terreno fertile, sicuramente il suo parere andrà tenuto in seria considerazione.