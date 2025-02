Metal Gear Solid Delta avrà un crossover esclusivo su Xbox

Il reveal di Metal Gear Solid Delta arrivato nel corso dello State of Play, che ha anche confermato la data ufficiale precedentemente svelata da un leak di PlayStation, ci ha portato a scoprire tanti dettagli sulla campagna, pur confermando un ritorno decisamente originale.

Konami ha infatti svelato che tornerà Snake vs Monkey, un celebre e divertente minigioco in cui il nostro protagonista dovrà vedersela con le folli scimmie della serie Ape Escape.

Il team di sviluppo ha confermato che questa modalità sarà disponibile sia su PS5 che su Steam: niente da fare per le versioni Xbox, a cui evidentemente Sony non avrà voluto concedere la comparsa della sua celebre IP.

Fortunatamente, Konami ha già pensato a un'interessante idea per rendere la versione Xbox altrettanto appetibile: Metal Gear Solid Delta ha infatti annunciato un crossover esclusivo per le console di casa Microsoft.

Come riportato infatti da Automaton West, il publisher ha pubblicato una versione differente del trailer appositamente per le versioni Xbox, in cui la sezione dedicata al minigioco viene sostituita con un'immagine teaser che conferma l'arrivo di Bomberman.

Al momento non abbiamo ancora visto Bomberman in azione, ma è plausibile immaginare che la modalità funzionerà in maniera simile a Snake vs. Monkey, offrendo di fatto un contenuto esclusivo ai fan su Xbox.

Personalmente mi sento di elogiare la mossa di Konami per garantire che i fan sulle console di casa Microsoft non stiano giocando una versione "inferiore" per puri e semplici motivi di licenza: se implementato nel modo giusto, il crossover con Bomberman potrebbe rivelarsi perfino più interessante.

Non possiamo fare altro che attendere ulteriori novità, ricordandovi che il lancio di Metal Gear Solid Delta è previsto per il 28 agosto 2025 (potete già prenotarlo su Amazon).

Nel frattempo, se vi servisse un ripasso di tutto ciò che è stato mostrato nel corso dello State of Play, trovate tutti i trailer e gli annunci nel nostro recap dedicato.