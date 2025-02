Quanto conosci Metal Gear Solid 3? Mettiti alla prova nel quiz

Sono giorni molto caldi per gli amanti di Snake Eater – e, credetemi, non è una frase che avrei pensato di usare nel 2025. Invece, complici le notizie relative alla data d'uscita di Metal Gear Solid Delta (che trovate in pre-order su Amazon), l'avventura nell'URSS di Naked Snake è più sotto i riflettori che mai.

Quale migliore occasione, allora, per dedicarle un quiz? Pensate davvero di conoscere tutto del gioco uscito nel 2004 e ambientato durante la Guerra Fredda? Se siete fiduciosi, sappiate che (da grande amante della serie) mi sono sbizzarrita con domande più accessibili e altre più specifiche, per veri intenditori.

Se volete accogliere il guanto di sfida, potete misurarvi da subito con il quiz di MGS3!

Vi ricordo però che avete 20 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda – una misura necessaria per evitare che qualcuno provi a cercare le risposte corrette su Internet!

Vai al quiz su Metal Gear Solid 3

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete più vicini a Big Boss o a Raikov? Dipenderà unicamente da voi!

Vi ricordo che su SpazioGames potete trovare tantissimi quiz dedicati ai videogame: se amate la saga, ne abbiamo anche realizzato uno dedicato a tutto il franchise di Metal Gear.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

