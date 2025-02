Ci gira Metal Gear Solid Delta sui vostri PC?

I tempi in cui Metal Gear Solid 3: Snake Eater girava su PS2 con meno di 5GB di spazio sono ormai lontani. Il remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater promette infatti un salto generazionale impressionante, ma il prezzo da pagare sarà salato: 100GB di SSD e 16GB di RAM solo per partire.

Dopo il reveal di un nuovo trailer durante il recente State of Play, sono stati svelati i requisiti PC di Delta, e sono tutt’altro che leggeri.

Come riportato anche da PCGamesN serviranno infatti PC decisamente performanti per fare girare modo il gioco.

Ecco, quindi, i requisiti minimi:

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 Super

CPU: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

Spazio su disco: 100GB SSD

Ed ecco quelli consigliati per prestazioni migliori:

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

CPU: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

Infine, se parliamo di impostazioni ultra, vediamo richieste come:

GPU: Nvidia GeForce RTX 4090

CPU: Intel Core i9 13900K

RAM: 32GB

Chi sperava di giocarlo su un vecchio PC da gaming con una GTX dovrà rivedere i suoi piani: la transizione verso schede RTX come requisito minimo sembra ormai inevitabile.

Negli ultimi mesi, diversi giochi hanno sollevato polemiche per requisiti esagerati, da Indiana Jones e l'Antico Cerchio fino al caso Alan Wake 2, che è stato ridimensionato dopo l’ottimizzazione.

MGS Delta (che trovate in pre-order su Amazon) sembra seguire una strada simile, con specifiche hardware in linea con quelle di Indiana Jones. Se il ray tracing sarà obbligatorio anche qui, come nel gioco di Bethesda, potremmo assistere a una nuova ondata di proteste da parte dei giocatori PC.

A giustificare i requisiti è l’uso di Unreal Engine 5, che non rende MGS Delta un semplice remaster, ma un remake totale con effetti di illuminazione e dettagli grafici da tripla A moderna.

Resta da vedere se le ottimizzazioni permetteranno anche a PC meno recenti di sopravvivere a questa "missione virtuosa", o se solo le configurazioni da migliaia di euro potranno godersi il ritorno di Snake.

In attesa di scoprirlo, quanto conosci Metal Gear Solid 3? Mettiti alla prova nel quiz.