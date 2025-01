I requisiti PC di Final Fantasy VII Rebirth sollevano un "problema"

Square Enix ha finalmente svelato le specifiche PC definitive per Final Fantasy VII Rebirth, confermando tre preset grafici predefiniti (Minimo, Raccomandato e Ultra) e un impressionante requisito di archiviazione di ben 155 GB.

La domanda che molti si pongono, però, è un'altra: il gioco (che trovate in versione console su Amazon) sarà compatibile con Steam Deck?

Al momento, come riportato anche da GameSpot, manca una conferma ufficiale, anche se il team di sviluppo assicura che sta lavorando per ottimizzarlo per il portatile.

Poco sotto, trovate i requisiti di sistema ufficiali e definitivi, che rimpiazzano quindi quelli precedentemente rivelati:

Specifiche PC per Final Fantasy VII Rebirth

Minime

Impostazioni grafiche: 30fps / 1080p (qualità grafica "bassa")

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore (CPU): AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100

Scheda grafica (GPU): AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc 1580 / NVIDIA GeForce RTX 2060 (modelli successivi raccomandati)

Memoria (RAM): 16GB

Archiviazione: 155GB SSD

Note: Memoria GPU di 12GB o superiore raccomandata per monitor 4K. Richiesto supporto per ShaderModel 6.6 o versioni successive e sistema operativo compatibile con DirectX 12 Ultimate.

Raccomandate

Impostazioni grafiche: 60fps / 1080p

Sistema operativo: Windows 11 64-bit

Processore (CPU): AMD Ryzen 5 5600 / AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400

Scheda grafica (GPU): AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

Memoria (RAM): 16GB

Archiviazione: 155GB SSD

Note: Memoria GPU di 12GB o superiore raccomandata per monitor 4K.

Ultra

Impostazioni grafiche: 60fps / 2160p

Sistema operativo: Windows 11 64-bit

Processore (CPU): AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

Scheda grafica (GPU): AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

Memoria (RAM): 16GB

Archiviazione: 155GB SSD

Note: Memoria GPU di 16GB o superiore raccomandata per monitor 4K.

Sebbene Final Fantasy VII Remake sia Steam Deck Verified, non ci sono ancora certezze per Rebirth.

Tuttavia, con un'uscita prevista per il 23 gennaio 2025 e l'ottimizzazione in corso, è probabile che la compatibilità non tardi ad arrivare.

Mi viene spontanea una riflessione: con requisiti sempre più esigenti, il gaming su PC si sta trasformando spesso in una corsa all'hardware migliore, lasciando indietro chi non può permettersi costosi upgrade. Speriamo non diventi la norma.

In attesa di scoprirlo, date anche un'occhiata alla nostra recensione della versione PlayStation 5 per scoprire tutti i dettagli sul JRPG.