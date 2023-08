I prezzi delle console current-gen non caleranno presto, a quanto pare

Il capo del settore dei videogiochi di Microsoft ha dichiarato che il prezzo delle console di attuale generazione non diminuirà nel tempo nello stesso modo in cui è avvenuto per altri sistemi nelle passate generazioni.

Sia PS5 (che trovate su Amazon) che Xbox Series X|S a quanto pare non scenderanno di prezzo.

Advertisement

Vero anche che a breve PlayStation 5 subirà uno sconto importante di ben 100 euro, anche se per un periodo di tempo limitato.

Mentre in passato poteva essere relativamente economico acquistare hardware per console nelle fasi successive della sua vita utile, poiché i costi di produzione ridotti potevano essere trasferiti ai consumatori, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato a Eurogamer (via VGC) che questa non è più la situazione attuale.

«I prezzi non stanno diminuendo», ha detto Spender. «Lo vediamo adesso, ed è per questo che abbiamo creato Xbox Series S. So che ci sono un sacco di domande come 'cosa fa?' Volevamo essere certi di avere una console a meno di 300 dollari perché vogliamo crescere, e pensiamo che un punto di prezzo di ingresso per molte nuove famiglie o giocatori che entrano nel mercato sia importante.»

Spencer ha aggiunto: «Per noi, pensare a dove sta andando il nostro hardware e raggiungere più clienti, il punto di prezzo è importante. Ma non potrai iniziare con una console da 500 dollari pensando che arriverà a costare 200. Questo non accadrà. Perché i componenti principali che utilizzi - a cui eri abituato a vedere un aumento secondo la Legge di Moore - ma i tuoi componenti... non puoi più acquistarli come produttore di hardware perché nessuno sta producendo quel tipo di RAM o altri componenti.»

«Non è più come un tempo in cui potevi prendere una specifica e poi mantenerla per 10 anni abbassandone gradualmente i prezzi. È per questo che vedi una relativa stabilità dei prezzi delle console», ha concluso.

Il prezzo delle console di attuale generazione è aumentato dal loro lancio nel novembre 2020. Sony ha aumentato i prezzi delle PS5 fino al 12,5% in numerosi paesi lo scorso agosto, adducendo come motivo gli alti tassi di inflazione globali, così come le tendenze sfavorevoli delle valute.

Microsoft ha fatto seguito un anno dopo, aumentando i prezzi delle Xbox Series X questo mese nella maggior parte dei paesi per adeguarli a quelli delle PS5. Ha dichiarato che gli adeguamenti sono stati fatti per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato.

Tuttavia, negli ultimi due mesi, Sony ha introdotto tagli temporanei ai prezzi delle PS5, alimentando speculazioni sul fatto che stia cercando di liquidare le scorte in vista di piani non confermati per lanciare un nuovo modello di PS5 con un'unità disco rimovibile.