I nuovi 4 giochi gratis di Steam sono un mix stravagante

Steam offre ancora una volta ai giocatori l'opportunità di provare nuovi titoli senza spendere un euro: da oggi sono disponibili gratuitamente altri 4 giochi da testare.

Abbiamo individuato per voi un'altra selezione di titoli, pronti per essere provati gratuitamente grazie alla sezione Free PC Games, sempre aggiornata e puntuale.

I quattro titoli che si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori. Di solito si tratta di titoli molto piccoli, ma comunque utili per scoprire qualcosa di nuovo e divertirsi senza spendere un euro, che è sempre una bella cosa.

Ecco i giochi gratis che potete scaricare gratis da questo momento, con i link necessari per il download:

È quindi un ottimo modo per passare il tempo, aspettando nuove chicche gratuite che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre qui sulle nostre pagine.

Per scaricare i giochi, tutto ciò di cui avrete bisogno è un account Steam attivo e funzionante, senza alcun requisito aggiuntivo.

Una volta effettuato l’accesso, sarà sufficiente cliccare sul banner "Scarica" dei vari titoli per iniziare subito la vostra avventura. Non ci resta che augurarvi buon divertimento, mentre continuiamo a cercare per voi altri giochi gratuiti rilasciati su Steam!

Va notato, però, che molti di questi giochi gratuiti non dispongono di una traduzione in italiano. Il motivo è semplice e deriva da un’analisi della piattaforma Steam e del suo pubblico medio, confermando ancora una volta una realtà che conosciamo da tempo.

Alcuni di questi li potrete condividere anche con altri giocatori, grazie al rinnovo dell'iniziativa Steam Families: ecco i dettagli.

