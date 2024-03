I numeri di Suicide Squad su Steam non tengono il passo con... Gotham Knights

Le cose, fin dal lancio, non sono state proprio rose e fiori per Suicide Squad: Kill the Justice League. Il gioco di casa Rocksteady, pubblicato da Warner Bros., ha infatti faticato molto a trovare una sua dimensione, con alcune scelte completamente fuori fuoco di cui abbiamo parlato nella nostra recensione dedicata.

Il fatto che il gioco, che già non aveva avuto un'accoglienza particolarmente calorosa dalla critica, non sarà ricordato come una delle opere migliori di Rocksteady ci è confermato anche dai suoi numeri su Steam. Come viene sottolineato dai colleghi di VGC, infatti, anche la sua popolarità su Steam (il più noto catalogo digitale di videogiochi per PC) è andata scemando, dopo il picco di 13.459 utenti connessi nel day-one.

Secondo quanto registrato da SteamDB, ora parliamo di un numero di giocatori che non ha mai superato i 1.000 utenti connessi contemporaneamente nella scorsa settimana. Per aiutare a mettere questo numero in proporzione, il precedente Gotham Knights (uscito nel 2022, sempre di casa Warner), la scorsa settimana ha avuto più giocatori: la sua media è stata di 881 utenti contemporanei al giorno, mentre quella di Suicide Squad si è fermata a 754.

Considerando che parliamo di un gioco live service, dove la popolosità della community ha una sua importanza per il supporto a lungo termine, non è affatto una buona notizia.

Dal lancio, comunque, Warner Bros. non ha mai nascosto il suo disappunto, confermando che Suicide Squad non ha raggiunto gli obiettivi di vendita che ci si era prefissati al lancio.

Considerando che addirittura il publisher aveva intenzione di lanciarlo quasi un anno prima di quanto poi fatto (si parlava di maggio 2023), possiamo dire che Kill the Justice League non abbia mai trovato la sua serenità, sia durante i lavori per lo sviluppo che ora che è nelle mani dei giocatori.

Vedremo se e come i talentuosi sviluppatori di Rocksteady riusciranno a cambiarne le sorti: per ora, il gioco è più che altro una conferma che i live service, così importanti per provare ad avere un'entrata permanente che sostenga altri progetti, sono spesso a loro volta un salto della fede che si conclude con un nulla di fatto e soldi letteralmente gettati via.

Suicide Squad è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se interessati, lo trovate su Amazon in edizione fisica.