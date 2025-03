I giochi più scaricati di febbraio su PlayStation Store fanno ben sperare per il 2025

Anche oggi è arrivato il momento di scoprire l'ultima classifica di vendita relativa allo scorso mese di PlayStation Store, grazie alle quali si riescono a comprendere le abitudini del pubblico moderno.

Lo scorso mese non si era rivelato particolarmente sorprendente, confermando la tesi che i giocatori non vogliono più prendersi rischi: avevamo infatti visto vincere gli stessi fenomeni di sempre, con zero sorprese all'orizzonte.

Fortunatamente, febbraio 2025 ci ha restituito una visione più ottimistica, con i due videogiochi del momento che hanno conquistato nettamente le preferenze degli utenti.

Di seguito troverete le top 10 relative ai videogiochi PS5 e PS4 più scaricati sul PlayStation Store: come sempre prenderemo in analisi le classifiche europee pubblicate sul PS Blog, che tengono ovviamente conto anche degli interessi dei giocatori italiani.

PlayStation Store: giochi PS5 più venduti di febbraio 2025

Kingdom Come: Deliverance II Monster Hunter Wilds EA Sports FC 25 Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Black Ops 6 NBA 2K25 It Takes Two F1 24 Hogwarts Legacy

Il vincitore assoluto è stato dunque il sorprendente Kingdom Come Deliverance II (lo trovate anche su Amazon), con Monster Hunter Wilds in agguato ma probabilmente svantaggiato dal suo lancio arrivato solo alla fine del mese.

In ogni caso, il fatto che ben due nuovi videogiochi abbiano raggiunto le prime posizioni in classifica lascia ben sperare per il prosieguo del 2025, dato che eravamo abituati a vedere in cima sempre e solo i "soliti noti".

PlayStation Store: giochi PS4 più venduti di febbraio 2025

Kingdom Come: Deliverance Battlefield V Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 25 Battlefield 1 Grand Theft Auto V The Forest Batman: Arkham Knight Gang Beasts Minecraft

L'effetto hype di Kingdom Come Deliverance II si è fatto vedere anche nella classifica PS4, con il primo capitolo che balza in cima alla graduatoria PS4.

Il resto della graduatoria sembra invece essere stato fortemente influenzato dagli sconti arrivati su PlayStation Store nelle scorse settimane, anche se continua ad emergere lo straordinario potere di EA Sports FC e degli open world di casa Rockstar.

Per quanto riguarda invece i videogiochi più scaricati su PS VR2, segnaliamo un sorpasso di Metro Awakening sul sempreverde Beat Saber, che questa volta deve accontentarsi del secondo posto in classifica.

Sul mercato dei free-to-play segnaliamo invece che Marvel Rivals è qui per restare: l'hero shooter è stato il terzo gioco gratuito più scaricato sul territorio europeo, dietro solo ai fenomeni Roblox e Fortnite.

A questo punto possiamo solo attendere la fine di marzo 2025 per scoprire se le tendenze di febbraio saranno confermate anche per il prosieguo di quest'anno o se invece, come già accaduto a gennaio, i giocatori torneranno a rifugiarsi sulle serie "schiacciasassi".