I giochi gratis di Epic della prossima settimana rivelati in anticipo

La scorsa estate, Dingaling e Serenity Forge hanno pubblicato Lisa: Definitive Edition (con Lisa: The Painful e il suo seguito Lisa: The Joyful) su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Questa storia unica e straziante ha rubato il cuore di molti giocatori, i quali saranno felici di sapere che dalla prossima settimana tutti coloro che vorranno potranno godersela su PC senza alcun costo.

Il noto leaker billbil-kun (via Gamereactor) ha rivelato in anticipo i giochi gratuiti che Epic offrirà nel suo negozio la prossima settimana, e Lisa è uno di questi.

L'altro è Industria, uno sparatutto in prima persona che vi porterà da Berlino Est a una realtà parallela poco prima della fine della Guerra Fredda, alla ricerca di un collega scomparso mentre svelate un passato oscuro in una misteriosa dimensione parallela, secondo la descrizione ufficiale.

Entrambi i giochi saranno disponibili da giovedì 25 aprile al 2 maggio. Vi consigliamo di non perdere l'occasione di scaricarli e farli vostri per sempre.

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo. E il gioco è fatto.

Ricordiamo in ogni caso che da ieri sono disponibili i nuovi giochi gratuiti regalati da Epic Games Store, scaricabili dal 18 aprile al giorno 25 dello stesso mese.

