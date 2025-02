I giochi AAA sono alla fine, per gli autori di Space Marine 2

L'industria videoludica è in crisi per via dei suoi costi elevatissimi, e gli autori di Warhammer 40000: Space Marine 2 credono che l'era dei giochi ad alto budget sia arrivata alla fine.

O almeno questo è quello che credeMatt Karch, CEO di Saber Interactive, che ha parlato della sua visione dell'industria dei videogiochi in una recente intervita (tramite Kotaku).

Karch sostiene che l'era dei giochi da $200-$300 milioni è destinata a scomparire: «Non credo che sia necessario o appropriato spendere così tanto per un videogioco», ha affermato nell'intervista.

Il CEO mette in discussione ovviamente il modello di sviluppo che ha dominato l’industria negli ultimi anni. Il suo punto di vista si basa sul fatto che l'elevato costo di produzione non sempre si traduce in un miglioramento delle vendite o della qualità del prodotto.

D'altronde, proprio Space Marine 2 (lo trovate su Amazon) è andato benissimo nonostante fosse ben lontano dall'avere un budget di quelli astronomici che spesso portano alla fine di tanti studi blasonati.

Nel panorama videoludico contemporaneo, l’aumento vertiginoso dei costi di produzione dei giochi AAA è diventato un tema centrale di discussione. Le cifre per lo sviluppo di titoli di grande calibro sono salite in modo esponenziale, con giochi come Marvel's Spider-Man 2 che hanno raggiunto budget superiori ai $300 milioni.

Parte del successo di Space Marine 2, il CEO di Saber Interactive pone l'accento sulla capacità della produzione di offrire un’esperienza solida senza ricorrere a pratiche di monetizzazione invasive, come microtransazioni o sistemi live-service.

E pensare che, secondo altri CEO, videogiochi ad altissimo budget recenti hanno floppato proprio perché non erano stati inseriti elementi da live service game.

Questa visione di Saber Interactive ha portato Space Marine 2 ad essere uno dei videogiochi più venduti nel suo anno, e la speranza è che altri team possano seguire questa stessa visione.