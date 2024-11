I Ghoul giocabili arrivano su Fallout 76: ecco la finestra di lancio

Dopo il successo della serie TV di Fallout, la serie videoludica di Bethesda ha avuto un vero e proprio boom inatteso di giocatori, tornando estremamente popolare anche per quel pubblico più "casual" e meno attento alle ultime uscite videoludiche.

Ma il trionfo dello show trasmesso su Prime Video ha anche acceso in particolar modo un desiderio della community, che ha richiesto fortemente la possibilità di poter interpretare un Ghoul nei prossimi capitoli della serie.

In tutta risposta, gli sviluppatori avevano annunciato che sarebbero diventati presto giocabili in Fallout 76, capitolo multiplayer della saga post-apocalittica (lo trovate su Amazon), ma oggi abbiamo finalmente un'indicazione per il loro arrivo.

Sul sito ufficiale di Bethesda è stato infatti pubblicato, anche in lingua italiana, un nuovo calendario che svela tutte le novità imminenti per Fallout 76 nei prossimi mesi, incluso ovviamente l'atteso aggiornamento per i Ghoul giocabili.

Il nuovo calendario ci conferma ufficialmente che l'update sarà disponibile nel corso di marzo 2025: purtroppo non abbiamo a disposizione una data ufficiale definitiva, ma sappiamo che ci saranno eventi già a partire dal 6 marzo.

Difficile sapere con certezza se sarà proprio questa la data in cui saranno disponibili i nuovi personaggi giocabili, ma salvo rinvii dell'ultimo minuto potremo utilizzare gli esseri umani mutati a partire dal terzo mese del prossimo anno.

Nel corso di marzo 2025 dovrebbe essere inaugurata anche la Stagione 20 di Fallout 76 che, a giudicare da questo update, potrebbe essere una di quelle di maggior successo: questa sarà infatti la prima volta che i giocatori potranno interpretare un Ghoul in via ufficiale.

E potrebbe non essere affatto l'ultima, dato che Bethesda ha già ammesso di aver iniziato a immaginare questa possibilità anche per Fallout 5, anche se ci vorrà molto tempo prima che il nuovo capitolo veda la luce.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che sono già in corso i lavori per la produzione della Stagione 2 della serie TV di Fallout: nel suo ricco cast ci sarà anche la star di "Mamma, ho perso l'aereo".