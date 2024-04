I fan stanno per "resuscitare" un gioco cancellato (e sarà gratis)

Su Steam il catalogo gioco è realmente vasto, sebbene talvolta capiti che qualche gioco venga rimosso per motivi più o meno chiari.

Basti pensare che qualche mese fa il titolo mutilplayer asimmetrico The Walking Dead: Betrayal è stato rimosso per sempre dal catalogo.

Un altro titolo ad aver fatto una fine impietosa è stato Friday the 13th, basato sulla serie di film horror di successo, è stato cancellato dal listino nel 2023 dopo diversi anni di chiusura dei server, lasciando i fan perplessi.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il gioco in questione sta per avere una seconda chance.

Friday the 13th era stato infatti "ucciso" a causa di un problema di diritti con il creatore della serie.

Per questo motivo, il gioco è stato cancellato dal catalogo Steam, sebbene ora stia per tornare con il nome di Friday the 13 Resurrected, realizzato dai fan del titolo originale pubblicato su Steam.

Il gioco si propone di essere simile a Friday the 13th e sulla falsariga di Dead by Daylight, con quattro giocatori chiamati a sopravvivere mentre sono braccati da Jason Vorhees.

Questa nuova versione "resuscitata" avrà un'atmosfera più casereccia e probabilmente includerà più modelli di personaggi e assassini.

Il gioco arriverà su Steam come titolo free-to-play, mentre il gioco originale costava 20 dollari. Questo permetterà a un maggior numero di giocatori di provare il tutto non appena sarà reso disponibile, dal 15 aprile.

A questo punto non è dato sapere quanto del materiale originale verrà riproposto in questa "nuova" versione, ma sicuramente non mancherà un folle con la maschera da hockey a caccia di vittime sulle rive del lago di un campeggio.

Se volete saperne di più sul gioco originale, come sempre trovate la nostra recensione sulle pagine di SpazioGames, la quale loda solo in parte il troppo ambizioso multiplayer assimetrico.