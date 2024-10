I fan di Nintendo Switch volevano davvero Yakuza Kiwami

La serie di Yakuza è diventata molto più rilevante negli ultimi anni grazie al lavoro di SEGA per ampliare la fanbase, e a quanto pare anche su Nintendo Switch c'era davvero voglia di giocare il franchise di RGG Studio.

Da pochissimo, infatti, Yakuza Kiwami è arrivato sulla console ibrida di Nintendo. Proprio poche ore fa abbiamo recensito il titolo, e nell'articolo abbiamo detto che «è stato realizzato con linee guida abbastanza differenti rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi simili», per un lavoro il cui «risultato è discreto, e l'anima di Yakuza Kiwami giunge su Switch intatta, nonostante questa risulti, per ovvi motivi, la versione meno attraente del lotto.»

Advertisement

E, con poca sorpresa, sembra che la community di Nintendo volesse davvero giocare a Yakuza Kiwami.

Come riporta VGC, infatti, il titolo sta vendendo molto bene nonostante sia di fatto una riedizione di un videogioco del 2005.

Il titolo, uscito originariamente per PS2, è stato riproposto nel 2016 per PS3 e PS4, approdando successivamente su PC, Xbox One, Amazon Luna e ora su Nintendo Switch come esclusiva digitale.

In un’intervista video pubblicata sul canale ufficiale della serie, il responsabile di RGG Studio Masayoshi Yokoyama dichiarato:

«Sembra che Kiwami stia vendendo alla grande. Gli executive dell'azienda avevano fatto previsioni sulle vendite, ma mi ero tenuto troppo conservativo.»

«È solo un porting», ha spiegato Yokoyama, «ma il fatto che le persone siano ancora disposte a giocarlo è qualcosa che mi rende davvero felice come sviluppatore.»

Il pubblico di Nintendo Switch è chiaramente vasto e, considerato il fatto che è la prima volta che Yakuza si approccia su questa piattaforma, era prevedibile che potesse fare bene in termini di vendite.

Se volete recuperare Yakuza su altre console, invece, su Amazon trovate una collezione con molti episodi della saga per entrare rapidamente nel mondo di Kiryu e soci.

Purtroppo, invece, la serie TV di Yakuza di Prime Video non sembra essere il prodotto di pregio che speravamo.