I fan adorano il party di Baldur's Gate 3, tranne in un caso

Se Baldur's Gate 3 si è dimostrato uno dei più importanti successi a sorpresa del 2023, il merito è stato non soltanto di una formula di gioco che riesce a tenere davvero conto delle scelte degli utenti, ma anche e soprattutto di un cast variegato e divertente, con membri del party incredibilmente carismatici.

Il nostro folle e improbabile gruppo di eroi è scritto talmente bene da rendere quasi impossibile riuscire a non simpatizzare con almeno uno di essi, rendendo l'avventura un vero e proprio viaggio nell'universo di Baldur's Gate (trovate i primi capitoli su Amazon).

Dopo aver scoperto le vicende dei nostri compagni di avventura, molti utenti potrebbero voler decidere di vivere la loro storia in prima persona: Baldur's Gate 3 permette infatti non solo di creare il nostro avatar, ma anche di scegliere un cosiddetto personaggio "Origin", già preimpostato e con un suo background narrativo.

In altre parole, potremo decidere di rigiocare il tutto senza un avatar, ma semplicemente interpretando uno dei compagni del party: sfortunatamente, pare che questa scelta abbia deluso fortemente molti appassionati.

Se sceglieremo di interpretarli, i personaggi in questione smetteranno di parlare, comportandosi esattamente come gli avatar personalizzabili. Pur avendo alcune frasi e dialoghi esclusivi, basati naturalmente sulla backstory del compagno in questione.

Come riportato da TheGamer, questo aspetto di Baldur's Gate 3 ha frustrato molti fan, sottolineando che rende tutti i protagonisti molto meno carismatici e quasi anonimi, al punto da far spesso dimenticare alcuni aspetti fondamentali della loro storia.

Ciò diventa particolarmente evidente durante una campagna cooperativa in cui uno dei due giocatori sceglie un personaggio pre-impostato, dato che non sarà neanche possibile avviare alcun dialogo di gruppo.

Alcuni fan ritengono dunque che Larian non avrebbe dovuto neanche dare la possibilità di poter interpretare questi personaggi, o almeno non durante la loro prima run. Ed effettivamente, potrebbe essere difficile immaginare di giocare un personaggio come Astarion senza ascoltare costantemente le sue battute.

A tal proposito, pare che neanche il suo interprete fosse inizialmente convinto dal suo personaggio, ma in seguito all'uscita del gioco Astarion è diventato velocemente uno dei preferiti della community.

Che scegliate di giocare o meno con personaggi Origin, la trama resterà comunque sorprendente e ricca di dettagli nascosti, come quello commovente riguardante la storia di Arabella.

Almeno, fino a quando non arrivate alla fase finale del gioco, a causa di un Atto 3 meno curato e che presenta conclusioni «terribili» secondo molti fan.