I fake di Helldivers 2 e Palworld stanno facendo impazzire gli sviluppatori

Arrowhead Studios, lo sviluppatore del gioco cooperativo Helldivers 2, ha messo in guardia i giocatori dalle versioni "fake" del gioco e di altri titoli popolari, dopo che un'ondata di copie illegittime ha colpito Steam durante la notte.

Lo sparatutto multigiocatore di successo (che trovate anche su Amazon) sembra infatti essere stato preso di mira da una miriade di veri e propri cloni.

Non è purtroppo la prima volta che succede qualcosa del genere (ricordate il The Last of Us "pezzotto" per Switch?), né sarà l'ultima.

«Ci sono, purtroppo, due (tre ora?!) giochi falsi commercializzati come Helldivers 2 su Steam al momento», spiega lo studio in un recente messaggio su Discord (via GamesRadar).

«QUESTI SONO FALSI. Non sono prodotti da Arrowhead, ma sostengono di esserlo. Non sappiamo cosa contengano, ma non sono affiliati a noi in alcun modo. Il nostro ufficio legale se ne sta occupando e speriamo che Valve rimuova i prodotti il prima possibile».

Il team legale di Arrowhead sembra aver fatto presto, perché almeno due di queste versioni false sono state eliminate dal negozio digitale, secondo Steam Database.

Come ha fatto un falso così evidente a superare i controlli di Steam? I giochi indie Figularity e Do Not Smile hanno entrambi cambiato il nome in Helldivers 2, hanno sostituito gli screenshot con le immagini del gioco e hanno indicato lo sviluppatore e l'editore rispettivamente come Arrowhead Game Studios e PlayStation LLC..

«Le uniche due copie autentiche sono Helldivers 2 e Helldivers 2: Super Citizen Edition», continua la nota di Discord.

Lo studio ribadisce che il modo migliore per riconoscere un falso è controllare la data di uscita: Helldivers 2 è uscito ufficialmente l'8 febbraio 2024. «Le persone che postano come noi cercando di truffare le persone sono ovviamente molto tristi e frustranti e per questo, oltre che per motivi di sicurezza, vi invitiamo a starne alla larga».

Un post su Reddit sottolinea che gli imitatori hanno preso di mira anche altri giochi popolari, tra cui il survival Palworld.

Il community manager del gioco ha definito ciò che è accaduto la scorsa notte «piuttosto preoccupante», ma ha chiarito che Steam ha rimosso la copia falsa «immediatamente dopo che li abbiamo contattati».

Restando in tema "plagi" (anche se in maniera del tutto diversa) i fan di Helldivers 2 hanno notato che il movimento del personaggio e più di qualche animazione assomigliano molto a quelli di Snake in Metal Gear Solid V.