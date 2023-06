Hypnotic Black Friday Unieuro: tantissimi prodotti tech in offerta sino al 15 giugno!

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato una promozione imperdibile, chiamata "Hypnotic Black Friday", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti davvero vantaggiosi sino a giovedì 15 giugno. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung QE55Q70B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto agli usuali 12.99€ di listino, con uno sconto del 63% e un risparmio reale di 700 euro.

La smart TV Samsung QE55Q70B è equipaggiata con uno splendido pannello QLED da 55" a risoluzione 4K, in grado di riprodurre scene luminose e vivide in abbinamento alla tecnologia HDR. Per quanto riguarda l'audio, la TV è equipaggiata con due altoparlanti da 10W. In termini di design, la smart TV ha un telaio sottile e un'opzione di montaggio a parete, offrendo un'estetica attraente.

Advertisement

Altre caratteristiche notevoli della smart TV Samsung QE55Q70B includono la tecnologia Quantum Dot per colori vibranti, la tecnologia Motion Rate 200 e l'AI upscaling per migliorare i contenuto alla risoluzione 4K . La TV utilizza inoltre il Quantum Processor 4K per un'immagine e un suono ottimizzati, nonché Motion Xcelerator Turbo+ per un'esperienza di visione sempre fluida.

La smart TV Samsung QE55Q70B è dotata del sistema operativo Tizen 6.5 e supporta vari assistenti vocali come Google Assistant, Amazon Alexa e Samsung Bixby. Le sue funzionalità di connettività includono porte HDMI 2.1 e supporto eARC, oltre a Wi-Fi, Bluetooth 5.2, DLNA e funzionalità come Wireless Dex e Wireless TV On.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.