HTC Vive compie un anno e riduce il suo prezzo di 100 euro per l'occasione

Advertisement

hanno annunciato sul sito ufficiale del dispositivo che, in occasione del primo compleanno di, fissato per il domani, 5 aprile, sarà possibile acquistare il visore per la realtà virtuale a prezzo scontato di 100€.Tra le altre cose, si avrà diritto a:- Un mese gratuito di sottoscrizione a Viveport;- Download gratis di Arcade Saga- Ulteriori promozioni da annunciare.Potete leggere l’annuncio completo al link che vi proponiamo in calce alla nostra notizia.Siete interessati ad acquistareo preferite altri visori VR?