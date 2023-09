Horizon Zero Dawn è un «capolavoro assoluto», per i fan

Dopo il DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ovvero Burning Shores, disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, i fan sono tornati a parlare del primo capitolo, ossia Horizon Zero Dawn.

I fan che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy che trovate su Amazon hanno sicuramente amato anche l'episodio originale.

Advertisement

Ora, dopo che Guerrilla ha lasciato intendere che degli indizi sul terzo capitolo di Horizon si nascondono proprio nel DLC Burning Shores, i giocatori non sembrano aver dimenticato il primo Zero Dawn.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, l'utente Reddit Escanos_Iacomes ha scritto: «Ho finito Horizon Zero Dawn ieri sera. Oh mio Dio. Non posso credere di non aver finito questo gioco prima. È un capolavoro assoluto. Il finale mi ha lasciato in lacrime, ed è stato incredibile dall'inizio alla fine».

I fan hanno continuato: «Il modo in cui tutto si lega alla fine è semplicemente perfetto e bellissimo. Tutti i percorsi si sono allineati sia dal punto di vista del gameplay che della storia. È stato poetico e uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato. Non vedo l'ora di riprendere in mano Forbidden West e vedere quale sarà il prossimo viaggio di Aloy».

Ash17_ ha aggiunto: «Ottimo gioco, la storia diventa davvero eccellente verso la fine. Sono contento che ti sia piaciuto. È il mio gioco preferito per PS4», mentre mr-photo ha dichiarato: «Uno dei migliori giochi/storie, secondo me».

FunkinDonutzz ha detto: «L'ho giocato al lancio. Mi è piaciuto così tanto che mi sono preso una settimana di pausa dal lavoro e non ho fatto altro fino allo scorrere dei titoli di coda».

Insomma, tutto questo entusiasmo verso il primo capitolo è un modo per rispondere anche ai dubbi che molti hanno avuto su Forbidden West, giudicato un flop da una parte della community nonostante il clamore.

Restando in tema, a quanto pare Horizon Forbidden West Complete Edition sarebbe uno dei prossimi annunci di Sony, stando ad un leak della classificazione.