Horizon 3 potrebbe uscire nel 2027 anche su PS6

Sony guarda lontano, e pare che Guerrilla Games sia pronta a fare lo stesso. Secondo un'indiscrezione diffusa dall’insider TCMF Games, il terzo capitolo della saga Horizon potrebbe arrivare nel 2027.

La notizia non solo fa rumore per la data, ma soprattutto per il fatto che il sequel di Forbidden West (che trovate su Amazon) potrebbe essere cross-gen, disponibile su PlayStation 5 e la futura PlayStation 6, forse proprio come gioco di lancio.

Il progetto, stando alle voci, sarebbe già in fase di sviluppo e proseguirebbe la narrazione lasciata in sospeso con l’epilogo di Horizon Forbidden West, dove si preannunciava una battaglia finale per la Terra contro Nemesis.

L'universo narrativo di Horizon è in continua espansione: prima dell'uscita di Horizon 3, dovrebbe arrivare anche il multiplayer online ambientato nello stesso universo, di cui si parla ormai da mesi.

Sony, intanto, continua a investire in modo massiccio sulle sue proprietà intellettuali di punta, e la saga di Aloy si conferma tra le più importanti e longeve.

Un lancio intergenerazionale avrebbe senso: mantenere il supporto a PS5, ancora ben viva, e allo stesso tempo dare slancio alla futura PS6 con un blockbuster di grande richiamo.

Insomma, se il rumor si rivelasse vero, Horizon 3 potrebbe segnare una chiusura epica per la saga, ma anche un punto di svolta per la next-gen Sony.

La scelta di un rilascio su due generazioni è strategica, ma mi chiedo quanto potrà incidere sulla qualità tecnica e narrativa del gioco: dovrà essere all’altezza delle aspettative di chi ha già visto cosa sa fare PS5, ma anche convincere chi investirà in una nuova console.

Del resto, Forbidden West è uno dei giochi più venduti di PS5, battendosela con titoli del calibro di God of War Ragnarok.

Ma non solo: alcuni mesi fa è uscito anche lo spin-off per PSVR 2, Horizon Call of The Mountain: avete letto la nostra recensione?