Il viaggio attraverso Night City diventa ancora più fluido e immersivo grazie alla nuova patch 2.31 di Cyberpunk 2077, disponibile da poche ore su PC e console. L’aggiornamento introduce miglioramenti mirati alla guida automatica e al Photo Mode, due elementi centrali nell’esperienza di gioco targata CD Projekt RED.

Il sistema AutoDrive è stato completamente rivisto: i veicoli ora si muovono con maggiore naturalezza, superando gli ostacoli e ignorando i semafori quando puntano a una destinazione. Una modifica che elimina una delle frustrazioni più comuni, ossia le soste forzate e innaturali nel traffico virtuale.

La modalità Free Roam riceve a sua volta ottimizzazioni, con un rispetto più coerente delle regole stradali e una navigazione affidabile anche negli scenari urbani più complessi. L’obiettivo degli sviluppatori è stato trovare il giusto equilibrio tra realismo e praticità, rendendo i viaggi per Night City più credibili e meno frustranti.

La patch interviene anche sul Photo Mode, amatissimo dalla community. Le pose introdotte con l’ultimo aggiornamento ora funzionano a prescindere dal genere del personaggio, offrendo maggiore libertà creativa.

Altra novità apprezzata è la disattivazione delle collisioni con i PNG durante le sessioni fotografiche: i giocatori possono così posizionarsi liberamente senza che altri personaggi interferiscano con l’inquadratura.

L’update risolve diversi bug legati a missioni e contenuti open world, migliorando la stabilità complessiva del gioco. Sul fronte grafico, arrivano fix per NVIDIA Reflex, DLSS Frame Generation e ray tracing, con riflessi più accurati in condizioni specifiche. Su richiesta della community, è stata inoltre introdotta un’opzione per disattivare l’effetto vignetta.

La patch 2.31 conferma il percorso di rilancio di Cyberpunk 2077, che dopo l’espansione Phantom Liberty e l’update 2.0 ha saputo reinventarsi profondamente. Disponibile su PC, Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in versione cloud, il titolo prosegue così la sua trasformazione, offrendo un’esperienza sempre più raffinata ai giocatori.