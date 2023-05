Una star di Harry Potter sta per tornare in Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è stato un successo incredibile anche senza i personaggi della saga di Harry Potter, e cosa succederà adesso?

Il titolo ambientato nel Wizarding World (che trovate su Amazon) è ambientato infatti nel passato della scuola di magia e del suo mondo.

Ma l'assenza dei personaggi noti dei libri e dei film di Harry Potter non ha impedito ad Hogwarts Legacy di decollare e raggiungere record impensabili di vendita.

Un successo tale da rendere Warner Bros Discovery interessata addirittura a revitalizzare il franchise di Superman nel mondo dei videogiochi, come ha dichiarato di recente.

Questi numeri potrebbero schizzare ulteriormente perché, come riporta PC GamesN, una star di Harry Potter sarebbe pronta ad arrivare all'interno del titolo.

Non è ancora ben chiaro come ma Tom Felton, che ha interpretato Draco Malfoy nella saga cinematografica, ha fatto intendere che arriverà all'interno di Hogwarts Legacy.

Il teaser inizia con l'introduzione del compagno di Hogwarts Legacy, Sebastian al personaggio del giocatore nel gioco, con Felton che gira la testa verso la telecamera e risponde "Ciao Sebastian".

Il video è stato pubblicato per la prima volta nell'account Instagram di Hogwarts Legacy, spiegando che "Tom Felton è arrivato a Hogwarts", e un appuntamento per il 9 maggio alle ore 18.00 per un annuncio speciale.

Ora è impossibile che Draco Malfoy possa apparire all'interno del titolo, ma indubbiamente Tom Felton sarà coinvolto in qualche modo in una delle prossime novità.

Forse doppierà un nuovo personaggio legato ai Serpeverde, oppure il 9 maggio ci sarà semplicemente un'attività promozionale in cui verrà coinvolto l'attore.

Nell'attesa del 9 maggio sappiate che Hogwarts Legacy intanto è sbarcato su old-gen, e su PlayStation 4 gira sorprendentemente bene.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere addirittura la versione Nintendo Switch, su cui Warner Bros intente puntare moltissimo e da cui si aspetta grandi cose.