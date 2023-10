Hitman torna anche su Switch, ma non nel gioco che pensate

Nessuno pensava che Hitman sarebbe tornato, soprattutto con un gioco destinato a smartphone e Switch.

Dopo il terzo capitolo (che trovate ), i fan erano del resto da tempo in attesa di novità sostanziali.

Il tutto, mentre l'Agente 47 è ufficialmente in pensione visto che non prenderà più nessuna nuova missione per un po'.

Ora, dopo che IO Interactive ha annunciato una versione fisica di Hitman World of Assassination, con una certa sorpresa, è in arrivo un "nuovo" capitolo.

Come riportato anche su ResetEra, Feral Interactive ha annunciato il suo nuovo porting per sistemi mobile che arriverà anche su Nintendo Switch: Hitman: Blood Money - Reprisal.

Il gioco - pensato per festeggiare i 25 anni dalla nascita della serie - aggiunge all'esperienza già nota caratteristiche moderne come la modalità Istinto dei capitoli più recenti della serie, una mini-mappa, un sistema di avvertimenti e altro ancora.

Inoltre, Hitman: Blood Money - Reprisal semplifica l'eliminazione dei corpi, come potete vedere voi stessi nel trailer che trovate poco sopra, nel player dedicato.

Si tratta quindi di una versione a suo modo riveduta e corretta del classico stealth Hitman: Blood Money per le nuove piattaforme, completa di una serie di miglioramenti che offrono nuove funzionalità.

Le dodici missioni sandbox di Reprisal offrono infinite opportunità di sperimentazione, con molte strade diverse per arrivare all'obiettivo.

Da location come l'Opera di Parigi alle strade affollate di New Orleans durante il Mardi Gras, il modo in cui l'Agente 47 eseguirà i suoi incarichi dipenderà tutto dal giocatore.

Che si tratti di un'esecuzione pubblica, di un'uccisione silenziosa senza testimoni o di uno "sfortunato incidente", un generoso armamentario di strumenti, armi, travestimenti e oggetti contundenti è sempre a disposizione per aiutare a prendere decisioni all'ultimo momento.

L'uscita del gioco è prevista su iOS e Android in autunno, seguita da quella Switch il prossimo inverno.

Un piccolo, ma gradito ritorno per l'Agente 47, quindi, mentre IO Interactive guarda al futuro con un progetto che è decisamente qualcosa di molto diverso.

Senza dimenticare che nei piani dello sviluppatore c'è anche Project 007, il titolo ispirato a James Bond che non è ancora scomparso, nonostante tutto.