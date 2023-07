Hitman ritorna a sopresa con una nuova edizione fisica

Chi l'avrebbe mai detto che Hitman World of Assassination sarebbe tornato, soprattutto con un'edizione fisica nuova di zecca in esclusiva PlayStation 5?

Dopo l'ottimo ma non estremamente profittevole terzo capitolo (che trovate su Amazon), la saga si era infatti reinventata con una formula inedita.

La volontà di racchiudere tutta l'esperienza degli ultimi Hitman in una formula unica, per rinfrescare l'offerta.

Mentre l'Agente 47 è ufficialmente in pensione e non prenderà più nessuna nuova missione per un po', questo non significa che le sue vecchie avventure non possano tornare.

IO Interactive ha infatti annunciato una versione fisica di Hitman World of Assassination, con una certa sorpresa.

Nel comunicato ufficiale vengono spiegati i dettagli di questa offerta, che per altro ha una data di uscita molto vicina.

Hitman World of Assassination riunisce il meglio di Hitman 1, Hitman 2 e Hitman 3 in un pacchetto di contenuti che include la campagna principale, la modalità Contratti, le escalation, le arcade bersaglio sfuggente e i contenuti live in primo piano. Nell'offerta è inclusa anche la modalità "Freelancer", un nuovo modo di giocare che comprende elementi roguelike e una profonda pianificazione strategica con un'esperienza di gioco persistente e infinitamente rigiocabile.

E, in collaborazione con Solutions 2 GO, ora Hitman World of Assassination arriva in edizione fisica su PlayStation 5 il 25 agosto prossimo.

Tutti i giocatori che desiderano preordinare questa edizione fisica unica possono farlo ora presso il loro rivenditore di videogiochi preferito.

Ogni copia fisica del gioco include un set di 3 carte d'arte da collezione, con opere d'arte provenienti dalle lussuose e iper-dettagliate ambientazioni del gioco, che presentano le immagini di un'iconica destinazione di gioco della trilogia. Inoltre, un numero limitato di art card (50 per Europa/ANZ e 50 per le Americhe) sarà autografato dal team di sviluppo di IO Interactive e inserito casualmente nelle copie fisiche del gioco.

L'assassinio si unisce al collezionismo quindi, mentre IO Interactive guarda al futuro con un progetto che è decisamente qualcosa di molto diverso.

E c'è anche Project 007, il titolo ispirato a James Bond che non è ancora scomparso, nonostante tutto.