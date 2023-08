Hideo Kojima vuole creare un gioco tratto da un nuovo film

Tutti i più grandi fan di Hideo Kojima conoscono perfettamente la passione del director videoludico per il cinema: il celebre creatore di videogiochi si ritrova spesso a parlare ai suoi follower degli ultimi film visti, consigliando anche produzioni che potrebbero rischiare di passare inosservate.

Una di queste è un film di origine finlandese uscito recentemente sul nostro territorio: si tratta di Sisu L'immortale — solo Sisu in lingua originale — un action movie che è piaciuto tantissimo al papà di Metal Gear Solid (se volete dargli una chance, potete prenotare il Blu-ray su Amazon).

Come riportato da PSU, Kojima ha ammesso che il concept del film gli è piaciuto così tanto che vorrebbe poter creare un videogioco in cui proprio Sisu sarebbe il protagonista, ispirato proprio dal lungometraggio del regista Jalmari Helander.

Consapevole del fatto che molti fan potrebbero non conoscere questo lungometraggio, il director ha spiegato in poche parole di cosa si tratta e perché potrebbe essere un'idea interessante per un videogioco:

«L'Unione Sovietica è sull'orlo della fine della Seconda Guerra Mondiale e la Finlandia è stata invasa dai nazisti. Un uomo anziano viene mandato in campo, non come "esercito di un solo uomo", ma come leggendario "squadra assassina con un solo uomo". Era temuto come "L'Immortale", un vendicatore che aveva ucciso più di 300 soldati russi. Il comandante nazista, convinto di aver perso la guerra, lo insegue in cerca del suo oro.

Terre asciutte, uomini assetati. Città in fiamme, uomini bruciati. Questo non è più un film di guerra. È una FOLLE battaglia di sfinimento tra uomini veramente fighi. Ci sono moltissime idee per i combattimenti che superano Rambo, il vecchio e immortale!

Vorrei davvero creare un gioco con questo Sisu come protagonista giocabile! Ve lo consiglio davvero!».