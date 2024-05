Hideo Kojima ha trovato il suo Snake live-action perfetto

Un film di Metal Gear Solid è in lavorazione ormai da anni, ma al momento non sembra essere neppure entrato in produzione.

Al momento, Metal Gear Solid è tornato solo nella Master Collection Vol. 1 (la trovate su Amazon), oltre al remake di Snake Eater in arrivo.

Del resto, il progetto live-action in cantiere da così tanto tempo, che probabilmente non lo vedremo mai.

E se qualcuno ha già immaginato chi potrebbe essere il Naked Snake perfetto, ora è Kojima ad aver scelto l'attore che per lui sarebbe l'ideale Solid Snake.

Come riportato da PushSquare, infatti, Kojima è un grande fan della serie Mad Max di George Miller e un volto del cast di personaggi post-apocalittici introdotti in Furiosa: A Mad Max Saga sembra aver colpito lo sviluppatore.

Su X/Twitter, Kojima ha tessuto le lodi di Furiosa in generale e di due nuovi personaggi in particolare, le cui interpretazioni sono state definite “accecanti”.

Charlee Fraser, che interpreta la temibile madre di Furiosa, Mary, e Tom Burke, che interpreta Jack, il mentore della protagonista.

L'interpretazione e l'estetica di Burke sembrano aver acceso qualcosa in Kojima, che ha detto dell'attore: «Lo vedevo solo come Snake».

I due si sono incontrati a una festa e Kojima ha sollevato l'argomento. Del resto, sembra che nella produzione di Furiosa ci sia più di qualche fan di Metal Gear.

Burke ha detto che il primo giorno di riprese gli è stato detto che ricordava molto Snake (che a volte è conosciuto come Iroquois Plisken, in riferimento a un altro dei film preferiti di Kojima, ossia 1997: Fuga da New York).

Ricordiamo che, al momento in cui scriviamo, l'attore Oscar Isaac dovrebbe essere Solid Snake nel film di Metal Gear Solid, visto che era arrivata una conferma ufficiale ormai fin troppi mesi fa.