Hi-Fi Rush 2 sorgerà sulle ceneri di The Evil Within e Ghostwire Tokyo

Hi-Fi Rush ha avuto un destino infausto ma, grazie all'intervento di Krafton, il titolo di Tango Gameworks potrà avere una nuova vita nel prossimo futuro. Ma sarà l'unico tra le IP dello studio, a quanto pare.

L'acquisizione arrivata lo scorso agosto ha salvato uno dei giochi più promettenti che Microsoft abbia pubblicato negli ultimi tempi, dopo la chiusura dello studio fondato da Shinji Mikami, tra gli altri.

Riguardo a questo abbiamo la possibilità di sapere qualcosa di più grazie alla responsabile dello sviluppo aziendale di Krafton, Maria Park, che ha rilasciato di recente una intervista a Games Industry.

«Abbiamo capito che si tratta di uno studio in grado di creare l'intero spettro di esperienze diverse», ha spiegato Park nel commentare l'acquisizione di Hi-Fi Rush e dei creativi di Tango.

I creatori di Hi-Fi Rush sembrano molto vogliosi di ricominciare, perché Park spiega che vorrebbero creare addirittura dei DLC per il gioco, così come anche a un porting di Nintendo Switch.

Parlando dei progetti futuri legati all'IP, Maria Park ha spiegato:

«Sì, il team stava lavorando a Hi-Fi Rush 2 quando li abbiamo incontrati per la prima volta. Vogliono assicurarsi che superi le aspettative dei fan. Per esempio, alcuni feedback su Hi-Fi Rush dicevano che per alcuni si trattava solo di attraversare fabbriche, quindi ora vogliono offrire un'esperienza di tipo più open world. Non credo che sarà completamente open world, ma un ambiente più dinamico in cui giocare. Inoltre, la tecnologia più avanzata è stata applicata all'azione ritmica, in modo che risulti più sincronizzata.»

L'obiettivo di Krafton è rendere Hi-Fi Rush 2 con un «livello di qualità tale da superare le aspettative della comunità.»

Nel corso dell'intervista, Park conferma anche che gli altri giochi di Tango Gameworks non saranno parte dell'acquisizione di Krafton.

L'esponente dell'azienda ha infatti confermato che sia Ghostwire Tokyo che The Evil Within sono IP di proprietà di Microsoft, e tali rimarrano. Hi-Fi Rush è quindi l'unico titolo che è stato salvato dalla chiusura da parte di Microsoft che, per questo motivo, è improbabile che voglia far risorgere queste IP.

Se, nel frattempo, volete riscoprire Hi-Fi Rush potete farlo anche tramite Game Pass: potete abbonarvi anche con le card che trovate su Amazon.