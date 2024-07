Helldivers 2 vuole rilanciarsi: tutte le novità del prossimo (titanico) update

È un momento abbastanza complicato per Helldivers 2, più che altro perché i numeri di qualche mese fa sono ora un ricordo, e hanno iniziato a calare in modo piuttosto consistente – complice anche la polemica legata alla necessità del PSN che ha tagliato fuori il gioco da numerosi mercati.

Arrowhead Game Studios, intanto, continua a lavorare per arricchire l'esperienza ludica proposta e ha annunciato l'arrivo di un importante aggiornamento per il suo titolo, previsto per il prossimo mese di agosto.

Battezzato Escalation of Freedom, questo update sembra intenzionato a portare significative novità nel gioco, tra attività e contenuti con cui sbizzarrirsi durante le vostre... esportazioni di democrazia.

Potete dare un'occhiata al video di seguito per cominciare a farvi un'idea di cosa sarà proposto.

Tra le principali caratteristiche dell'aggiornamento troviamo:

Avamposti nemici più grandi

Nuovi bot

Ritorno di alcuni insetti

Nuovi obiettivi di missione

Un nuovo livello di difficoltà: Combat Rating 10

«Continua a stupirci il desiderio insaziabile dei nostri giocatori per più insetti, più bot, più liberazione e più distruzione. Pensavamo che nove livelli di difficoltà di Helldiving sarebbero stati sufficienti, ma con l'Escalation of Freedom stiamo portando tutto al livello 10... ovvero al Combat Rating 10» ha spiegato Katherine Baskin, community manager del gioco, sulle pagine di PlayStation Blog.

«CR 10: Super Helldive è il nostro livello di difficoltà più impegnativo e implacabile fino ad oggi, e speriamo che questo fornisca ai giocatori l'intensità che stanno cercando sul campo di battaglia. E con una grande sfida arrivano grandi ricompense».

Potete scoprire tutti gli ulteriori dettagli, se il video non fosse sufficiente, direttamente nella pagina di annuncio su PS Blog linkata poco sopra. L'uscita di Helldivers II: Escalation of Freedom è attesa su PS5 e PC per il prossimo 6 agosto.