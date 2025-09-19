Il mercato videoludico di agosto ha registrato movimenti significativi che ridefiniscono le gerarchie consolidate del settore. Tra i fenomeni più eclatanti spicca il ritorno di Helldivers 2, che dopo il lancio su Xbox del 26 agosto (qui trovate la nostra recensione) ha ottenuto quello che Newzoo definisce un "aumento sostanziale" dei ricavi, conquistando la quarta posizione nella classifica generale delle entrate. La mossa strategica di Sony e Arrowhead Studios, accompagnata da una collaborazione con Halo, dimostra come le partnership tra franchise rivali possano generare risultati inaspettati.

Non meno sorprendente è stata la performance di Battlefield 6, che nonostante fosse disponibile solo per otto giorni tra accesso anticipato e beta aperta, è riuscito a piazzarsi al terzo posto nella classifica di coinvolgimento dei giocatori. Il primo periodo di beta ha attirato oltre 520.000 utenti su Steam, stabilendo un nuovo record per la saga e offrendo segnali incoraggianti in vista del lancio completo previsto per il 10 ottobre.

L'interesse generato da Battlefield 6 ha prodotto un effetto a catena interessante su Battlefield 2042, il predecessore che aveva ricevuto accoglienza tiepida al lancio. Il titolo del 2021 ha registrato un'accelerazione "marcata" nel coinvolgimento dei giocatori, spinta sia dall'hype per il nuovo capitolo sia da un aggiornamento dei contenuti accompagnato da sconti promozionali. Questo ha portato il gioco a raggiungere il numero più alto di utenti attivi mensili dalla sua uscita, superando persino i dati del mese di lancio.

Posizione Posizione precedente Titolo 1 1 Fortnite 2 NEW EA Sports Madden NFL 26 3 4 Counter-Strike 2 & Go 4 37 Helldivers 2 5 7 Call of Duty: Modern Warfare 2/3/Warzone/Black Ops 6 6 NEW Mafia: The Old Country 7 3 Ready or Not 8 20 World of Warcraft 9 12 Roblox 10 13 Minecraft 11 5 EA Sports FC 25 12 14 League of Legends 13 15 Valorant 14 9 Marvel Rivals 15 NEW Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 16 8 The Sims 4 17 2 EA Sports College Football 26 18 16 Grand Theft Auto 5 19 26 Apex Legends 20 18 Dead by Daylight

Analizzando i dati completi forniti da Newzoo per Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia, emergono altri trend significativi. Mafia: Terra Madre di 2K ha debuttato direttamente al sesto posto nelle classifiche di ricavi, con due terzi delle vendite concentrate su PlayStation. Anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è riuscito a inserirsi nella Top 20 nonostante il lancio negli ultimi giorni del mese.

In cima alle classifiche di ricavi si conferma l'imbattibile Fortnite, seguito dal nuovo EA Sports Madden NFL 26 e da Counter-Strike 2 & Go. Nella classifica per utenti attivi mensili, Battlefield 6 conquista il podio al terzo posto, inserendosi tra colossi consolidati come Fortnite, Call of Duty e Roblox.