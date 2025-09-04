Il nuovo aggiornamento "Into the Unjust" di Helldivers 2 ha ampliato l’esperienza con tunnel sotterranei e nemici drago-insetto, ma ha anche introdotto una serie di problemi tecnici tali da spingere Arrowhead Game Studios a correre subito ai ripari.

Dopo le lamentele della community, il CEO ha rilasciato una dichiarazione ufficiale e la patch correttiva è stata distribuita in anticipo rispetto ai piani originali.

La community manager Katherine “Baskinator” Baskin ha confermato su Discord che l’update urgente è stato necessario per arginare i crash più frequenti, soprattutto nelle missioni ambientate nelle caverne e contro i nuovi insetti.

La patch ha inoltre sistemato i problemi di illuminazione difettosa e corretto i comportamenti anomali del pilota Pelican-1, che in alcune situazioni atterrava in modo imprevedibile.

Nonostante gli interventi, la community continua a segnalare malfunzionamenti gravi. Gli stratagemmi richiamabili attraverso le aperture dei tunnel funzionano in modo casuale, e alcuni giocatori si ritrovano respawnati sopra le strutture delle caverne, costringendosi al suicidio per proseguire.

In altri casi, gli obiettivi di missione vengono generati in zone completamente inaccessibili, trasformando le partite in sfide senza via d’uscita.

Il problema più critico riguarda i blocchi totali su PC, ampiamente discussi sul forum di Steam ma non ancora riconosciuti ufficialmente nelle note della patch. Un membro del supporto aveva confermato su Discord che il team era al lavoro per indagare, ma l’assenza di aggiornamenti concreti sta aumentando la frustrazione.

Paradossalmente, i guai tecnici non stanno frenando le vendite. Nonostante la pubblicazione a marchio Sony, Helldivers 2 ha performato meglio su Xbox che su PS5, con quasi un milione di copie vendute in meno di una settimana sulla piattaforma Microsoft.

La situazione mette in luce il dilemma di molti live-service: introdurre contenuti freschi senza compromettere la stabilità. Arrowhead continua a lavorare sulle criticità rimaste, mentre la community dimostra pazienza e fedeltà, in attesa che i prossimi update siano più solidi e privi di imprevisti.