L'universo di Helldivers 2 (qui la nostra recensione) si prepara ad accogliere una collaborazione attesissima: l’arrivo degli iconici soldati di Halo ODST nel battlefield della Democrazia Gestita.

Il 26 agosto debutterà infatti il primo titolo di guerra leggendario, nuova categoria premium che introduce un arsenale completo ispirato agli Orbital Drop Shock Troopers, i paracadutisti spaziali dell’universo Microsoft. Un crossover che promette di ridefinire la guerra intergalattica, offrendo ai giocatori la possibilità di vestire i panni dei leggendari Helljumpers.

Gli Obedient Democracy Support Troopers reinterpretano in chiave Helldivers gli storici ODST, mantenendo l’approccio stealth che li ha resi celebri. Il pacchetto introduce due armature: l’A-9 Helljumper e l’A-35 Recon, entrambe con il bonus passivo Feet First, che riduce il rumore durante i movimenti, aumenta del 30% il raggio di ricerca dei punti di interesse e garantisce immunità alle ferite alle gambe.

L’A-35 Recon punta sulla furtività con un design più snello, mentre l’A-9 Helljumper richiama l’equipaggiamento del Caporale che servì con coraggio nell’ODST.

Il cuore della collaborazione è rappresentato dalle quattro armi iconiche. Il fucile d’assalto MA5C conserva la sua leggendaria affidabilità, con contatore munizioni e bussola integrata. La pistola M6C/SOCOM, prima arma della serie con silenziatore, laser e torcia tattica, introduce meccaniche stealth inedite per l’universo di Super Earth.

Il titolo di guerra leggendario include anche elementi estetici che celebrano gli Helljumpers. Il mantello Honored Heirloom, decorato con il logo ODST, viene tramandato ai discendenti di un Jumper caduto, mentre l’Eye of the Clandestine offre un design più sobrio e misterioso. A completare il pacchetto ci sono carte giocatore a tema ODST, un nuovo titolo e la colorazione Mean Green per veicoli e armamenti.

Con un costo di 1500 Super Crediti, i titoli di guerra leggendari segnano un’evoluzione nell’ecosistema del gioco. Non sono compatibili con i nuovi Premium Warbond Token, rendendo necessario l’acquisto diretto.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 agosto alle 14:00, quando i server accoglieranno questa collaborazione storica, pronta a ridefinire le strategie di battaglia