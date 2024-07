Helldivers 2 appare su Xbox, ma non sembrano esserci speranze

Helldivers 2 è stato uno dei giochi più importanti e noti dell'anno, e per un lungo periodo abbiamo aspettato che potesse arrivare anche su Xbox, ma senza speranze.

Mentre anche la community di PS5 dichiarò apertamente di volere Helldivers 2 anche su Xbox, e lo stesso Phil Spencer incalzò dicendo che la sua assenza sia problematica per il settore, almeno Halo Infinite diede la possibilità ai giocatori Xbox di giocare qualcosa di simile.

Attraverso la Forgia, infatti, la community ha creato una modalità di gioco praticamente identica allo shooter di Arrowhead, come palliativo.

E ora è apparsa una pagina di Helldivers 2 su Xbox ma, come riporta PlayStation Lifestyle, sembra che non cambierà nulla rispetto alla situazione del porting del titolo di Arrowhead.

La speculazione è aumentata quando è stata trovata una pagina vuota con il tag "Helldivers 2" sull'URL del sito ufficiale delle notizie di Xbox, Xbox Wire. Questa scoperta ha portato molti a credere che il gioco potrebbe arrivare su Xbox Series X|S.

Tuttavia sembra che sia una semplice pratica che Xbox Wire fa sempre per i giochi che non sono presenti sulle console di Microsoft, nel caso capitino argomenti o notizie inerenti a quel brand e che riguardino in qualche modo Microsoft o Xbox.

Come segnala anche l'insider billbil-kun, all'interno delle tag del sito c'è anche Uncharted, che di certo non è una serie di videogiochi che vedremo presto sulle piattaforme Microsoft.

La pagina di Helldivers 2 è stata apparentemente creata a febbraio di quest'anno, quando il gioco è stato lanciato su PS5 e PC. Al momento non ci sono indicazioni su un eventuale porting e, a tanti mesi dall'uscita del titolo, è difficile che possa arrivare a questo punto.

Se volete giocare a Helldivers 2, insomma, non potete far altro che acquistarlo su PS5 e lo trovate su Amazon al miglior prezzo su tutte le piattaforme.