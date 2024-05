Hellblade 2, l'esordio su Steam è molto tiepido

Hellblade 2 ha finalmente fatto il suo esordio sul mercato dopo una lunga attesa e, nel bene e nel male, la titanica produzione di Ninja Theory ha già fatto parlare di sé con il day one ormai alle spalle. Il quale, almeno su Steam, non così esaltante com'era lecito aspettarsi.

Complice il fatto che Hellblade 2 è perfettamente giocabile anche gratis tramite Game Pass (vi potete abbonare con le card su Amazon), molti utenti stanno effettivamente preferendo l'opzione dell'abbonamento Xbox al posto dell'acquisto su Steam.

Advertisement

Come riporta PC Games N, i giocatori contemporanei sulla piattaforma di Valve per un videogioco del genere sono decisamente pochi.

Il picco di giocatori dal lancio di Hellblade 2 su Steam è stato di 3.982 utenti. Può sembrare tanto, ma c'è un esempio (per altro grottesco visto il destino dello studio) che ci fa capire quanto ci potesse essere un margine maggiore in termini di apprezzamento.

Hi-Fi Rush dei compianti Tango Gameworks arrivò ad un picco di giocatori di 6.132 nello stesso periodo. Certo, il titolo di Tango è stato venduto ad un prezzo budget rispetto ad Hellblade 2, ma si tratta comunque di uno stacco notevole.

Almeno per ora, quindi, non è servito l'appello dei giocatori che invita la community ad acquistare il gioco per sostenere Ninja Theory, invece di giocarlo tramite Game Pass.

Ed è un peccato perché, come vi abbiamo detto nella nostra recensione, Hellblade 2 è un prodotto validissimo che merita tutto il supporto possibile perché la produzione «propone un ulteriore passo evolutivo rispetto al suo predecessore, immergendo il giocatore in atmosfere malsane e sulfuree, facendogli vivere sulla sua pelle la violenza fisica e psicologica del mondo in cui la protagonista si ritrova, suo malgrado, a combattere».

In ogni caso c'è tempo per Hellblade 2 di imporsi sul mercato, e la speranza è che il duro lavoro di Ninja Theory possa ottenere il riconoscimento che gli spetta.