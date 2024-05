Hellblade 2 è ora giocabile anche in soggettiva

Senua's Saga: Hellblade 2 è un gioco dall'atmosfera davvero intensa, tanto che ora è emerso un modo per immergercisi ancora di più.

Archiviato il primo capitolo della saga (che trovate su Amazon) il sequel ha infatti un notevole spessore a livello di pura immersività.

Nella recensione del nostro Gianluca vi abbiamo infatti spiegato che «a fronte di un'intreccio tutto sommato prevedibile e di una durata complessiva limitata, Senua's Saga Hellblade II propone un ulteriore passo evolutivo rispetto al suo predecessore, immergendo il giocatore in atmosfere malsane e sulfuree, facendogli vivere sulla sua pelle la violenza fisica e psicologica del mondo in cui la protagonista si ritrova, suo malgrado, a combattere.»

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, i possessori di visori VR è meglio che si preparino a una sorpresa.

A quanto pare, Praydog's UEVR è pienamente compatibile con Senua's Saga: Hellblade 2, permettendo di sperimentarlo in 6DOF VR sia in prima che in terza persona.

Per chi non lo sapesse, Praydog's UEVR è un progetto che permette ai giocatori PC di sperimentare oltre 11mila giochi in Unreal Engine in 6DOF VR.

UEVR funziona a livello universale e non contiene alcun codice relativo a un gioco specifico.

Per molti giochi è infatti sufficiente premere “inject” e iniziare a giocare. Tuttavia, per i giocatori VR più esperti, ci sono molte cose che si possono modificare.

Poiché Hellblade 2 è basato sul potente Unreal Engine 5, è già giocabile con UEVR. Quindi, se possedete un visore VR, potete divertirvi scaricando il tutto da qui.

Una volta installato, potete recarvi qui per scaricare il profilo VR relativo al gioco di Ninja Theory.

E sempre a proposito di Hellblade 2, vi suggeriamo anche di usare questo trucchetto per disabilitare le barre nere, gli effetti di aberrazione cromatica, profondità di campo e grana della pellicola.