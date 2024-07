Hellblade 2 è da considerarsi un flop, a quanto pare

Sin dall'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, era emerso che il gioco non aveva impattato un granché sul grande pubblico.

I primi dati sul coinvolgimento del pubblico erano infatti decisamente preoccupanti e facevano intuire che tanti utenti non erano rimasti convinti dalla seconda avventura di Senua (che trovate su Game Pass, anche su Amazon).

Stando ai dati delle prime due settimane, infatti, Hellblade 2 è stato mollato dall'87% dei giocatori Xbox, senza vedere il finale.

Ora, come riportato anche da IGN US, secondo l'analista di Circana Mat Piscatella Hellblade 2 si è piazzato in 37ima posizione nella classifica USA dei giochi più venduti di maggio su tutte le piattaforme, e in 21ima posizione considerando solo Xbox Series X/S.

Ma non solo: lato Game Pass, il gioco si è piazzato in 12ima posizione nella classifica dei giochi con il maggior numero di utenti mensili attivi, un bel po' dietro titoli come Fallout 76.

L'editor di Gamesindustry.biz Chris Dring ha inoltre notato che il gioco non è riuscito a entrare nella Top 100 delle classifiche di vendita europee, in quello che ha descritto come un "mese brutale" per le vendite di videogiochi.

Il secondo capitolo di Hellblade si è effettivamente rivelato particolarmente divisivo a causa di una sua doppia natura contradditoria: un argomento che il nostro Gianluca Arena ha approfondito adeguatamente nella recensione dedicata.

Ma molti giocatori hanno anche accusato il titolo di non avere un "vero gameplay" e di essere più che altro un "walking simulator", anche se in realtà, come vi ha spiegato il nostro Domenico Musicò, i suoi problemi sono ben altri.

Ad ogni modo, flop a parte, pare proprio che Ninja Theory non sia a rischio chiusura, nonostante le numerose voci e le preoccupazioni dei fan: una nuova esclusiva Xbox sarebbe infatti già in lavorazione.