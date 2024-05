Ninja Theory non rischierebbe la chiusura: forse è in arrivo una nuova esclusiva Xbox

L'ultimo messaggio ufficiale di Ninja Theory riguardante lo sviluppo di Hellblade II aveva fatto preoccupare molti fan e addetti ai lavori: la loro ammissione su quanto sia difficile creare nuovi giochi era stata interpretata come un potenziale messaggio di addio.

La chiusura di studi come Arkane Austin e Tango Gameworks aveva inevitabilmente acceso i riflettori proprio sullo studio britannico, con il terrore diffuso tra i fan di una potenziale chiusura in vista, qualora Hellblade II non andasse bene come previsto.

Non a caso, molti giocatori hanno avviato una campagna invitando gli interessati ad acquistarlo, piuttosto che giocarlo gratis tramite Xbox Game Pass (trovate l'abbonamento su Amazon).

Da oggi sarà finalmente possibile scoprire la nuova esclusiva Xbox: come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta di un'evoluzione rispetto al precedente capitolo ma con alcune grosse ingenuità dal punto di vista ludico.

Proprio questa sua doppia natura sembra aver spaccato in due la critica internazionale, ma fortunatamente sembrerebbe che non sia necessario attendere i risultati di vendita: secondo un nuovo report di Windows Central, Ninja Theory sarebbe ben salda e non rischierebbe affatto la chiusura.

Il report sottolinea infatti che Microsoft avrebbe addirittura già approvato una nuova esclusiva Xbox di Ninja Theory, anche se ovviamente non è ancora dato sapere di cosa si tratti nello specifico.

Sarebbe inoltre una produzione separata da Project Mara, del quale si sono attualmente perse le tracce: non sappiamo dunque se sarà sviluppata in contemporanea o se ne prenderà effettivamente il posto.

In ogni caso, a meno di ripensamenti dell'ultima ora — che non ci sentiamo di escludere a prescindere, dopo quanto accaduto a Tango — la posizione di Ninja Theory sarebbe ben salda e centrale per il futuro di Xbox.

Ad ogni modo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Hellblade II è già disponibile da questo momento su Xbox Game Pass: non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento con la seconda avventura di Senua.