Il mondo delle mod per Bloodborne non smette mai di sorprendere, e l'ultima release della community PC dimostra quanto questa fanbase sia determinata a espandere e reinventare uno dei souls-like più amati di sempre.

HardBorne è una overhaul mod di ampie proporzioni che trasforma radicalmente l'esperienza di gioco, intervenendo su meccaniche core, sistemi di progressione, layout dei nemici e persino sulla struttura narrativa del mondo.

Non si tratta di un semplice tweak bilanciamento, ma di un ripensamento profondo che affronta uno dei nodi storici della community: il sistema di guarigione con le Blood Vial.

Chi ha familiarità con il dibattito storico attorno a Bloodborne sa bene che le 20 Blood Vial disponibili in inventario sono state a lungo considerate un elemento che semplifica eccessivamente la gestione degli HP durante gli scontri più intensi.

HardBorne recide questo problema alla radice: si parte con sole 4 vial curative, con la possibilità di trovare oggetti nel corso dell'avventura per espandere la capienza fino a un massimo di 10.

Il parallelo con le Estus Flask di Dark Souls è voluto e dichiarato dagli stessi modder, che puntano a importare quella tensione gestionale tipica dei titoli FromSoftware su PC.

Per non sacrificare l'identità aggressiva e frenetica del combat system di Bloodborne, la mod potenzia sensibilmente il sistema di Rally, ovvero quella meccanica che consente di recuperare HP colpendo i nemici subito dopo aver subito danno (visibile come barra arancione che si riduce progressivamente).

La finestra temporale disponibile all'inizio è generosa, e man mano che si avanza si possono trovare oggetti in grado di amplificare ulteriormente questa capacità di recupero. L'intenzione è che attaccare rimanga sempre la risposta corretta, non una scelta disperata.

Un altro intervento significativo riguarda il danno da parry e riposte, ritenuto dagli sviluppatori della mod eccessivamente alto al punto da banalizzare interi scontri con boss.

La soluzione adottata è elegante: il danno da parry è stato ridotto nella configurazione standard, ma esiste una classe specifica detta "parry specialist" che, tramite un bonus dedicato, ripristina i valori originali del gioco vanilla.

Chi ama padroneggiare questa tecnica non viene penalizzato, ma deve operare una scelta consapevole in fase di build.

L'Hunter's Dream, l'hub centrale del gioco, ha ricevuto un restyling consistente sul fronte dei contenuti: nuovi NPC popolano l'area, tra cui un mercante inedito, mentre ogni mappa del gioco ospita ora un personaggio quest giver dedicato.

Queste figure assegnano missioni specifiche per la zona in cui si trovano, spesso legate all'eliminazione di mini-boss inediti posizionati in ogni area del gioco. La struttura ricorda vagamente l'approccio degli NPC nei Souls più recenti, dove la narrazione ambientale si intreccia con obiettivi opzionali che arricchiscono la lore.

Sul fronte del design dei nemici, quasi tutti i posizionamenti sono stati ridisegnati per restituire quella sensazione di sorpresa e pericolo tipica di un primo playthrough. Il sistema elementale applicato alle mappe vale anche per i boss di quelle stesse zone, incentivando ulteriormente la sperimentazione con le armi disponibili nel roster di Bloodborne.

Per chi volesse provare HardBorne su PC tramite l'emulatore shadPS4, l'installazione richiede di copiare la cartella dvdroot_ps4 all'interno della directory BloodBorne shad, sovrascrivendo i file esistenti. La mod è scaricabile dal sito ufficiale dei modder.