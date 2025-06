In attesa di poter rivivere la prima avventura di Marcus Fenix, Xbox ha annunciato ufficialmente la possibilità di provare gratis Gears of War Reloaded prima del lancio completo, previsto per il prossimo 26 agosto.

Con un nuovo post pubblicato sul blog Xbox Wire, Microsoft ha annunciato ben due weekend di prova per il multiplayer di Gears of War Reloaded, che verranno resi disponibili su tutte le piattaforme: potrete dunque provarlo su PS5, Xbox Series X|S e PC.

La prova sarà disponibile senza costi aggiuntivi, ma per poterla scaricare "gratis" sarà necessario aver rispettato almeno uno di alcuni requisiti, che troverete qui di seguito:

Aver pre-ordinato Gears of War Reloaded in formato digitale

Gears of War Reloaded in formato digitale Essere iscritti a PC Game Pass o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon)

(lo trovate su Amazon) Aver acquistato Gears of War Ultimate Edition prima del 5 maggio 2025

Come anticipavamo in apertura, ci saranno due weekend di prova ben diversi: il primo si concentrerà sulla modalità Team Deathmatch su 3 delle mappe più amate dai fan, mentre il secondo weekend aggiungerà la modalità King of the Hill e nuove mappe giocabili.

Di seguito troverete tutte le date e gli orari in cui potrete giocare alla prova gratuita di Gears of War Reloaded:

Dal 13 giugno (ore 21.00) al 15 giugno (ore 21.00)

Dal 20 giugno (ore 21.00) al 22 giugno (ore 21.00)

Abbiamo automaticamente convertito gli orari al fuso orario italiano, motivo per il quale potete già iniziare a segnare questi appuntamenti sul vostro calendario.

Non possiamo fare altro che concludere augurando buon divertimento a tutti i giocatori che intenderanno usufruire di queste prove gratuite, in vista del lancio completo dell'edizione rimasterizzata di Gears of War.

Vi ricordo che Gears of War Reloaded si è mostrato nuovamente all'Xbox Games Showcase 2025 con un nuovo trailer: lo trovate insieme a tutti gli altri annunci nel nostro recap dedicato.